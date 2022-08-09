Удар по Новофедорівці: Україна застосувала ракети дальністю 200-300 км, — ексрадник глави МВС

Віктор Андрусів вважає, що російська пропаганда придумає версію про "нещасний випадок" або "диверсію", щоб запобігти паніці.

На озброєнні ЗСУ вже стоять ракети з дальністю 200-300 км, про що свідчать вибухи в Мелітополі та на військовій авіабазі в Новофедорівці, розташованій на території тимчасово окупованого Криму. Про це в Telegram повідомив ексрадник глави МВС Віктор Андрусів.

За його словами, російські військові не були готові до такого повороту подій, враховуючи масштаби втрат. Крім того, зазначив Андрусів, у окупантів погано працює і розвідка, і системи ППО.

Політик висловив припущення, що російська пропаганда може спробувати спростувати завдання удару, запропонувавши глядачам версії про "нещасний випадок" або "диверсію".

"Причина цього банальна — паніка. Визнати, що в нас є можливість завдати удару на 300 км — це посіяти паніку навколо, де розташовані резерви й тили. Що ж, побачимо, що вони ввечері розповідатимуть, крім "ми навіть не починали", — написав він у своєму пості.

Андрусів також порадив окупантам найближчим часом не користуватись Кримським мостом, оскільки він залишається стратегічною ціллю для України.

Слід зазначити, що населений пункт Новофедорівка в Криму, де розташована військова база росіян, розташований на відстані понад 200 км до зіткнення в Херсонській області. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох очевидців, кілька вибухів пролунали саме з боку російської військової авіабази поряд із селищем Новофедорівка.

Раніше повідомлялося, що Україна вже має на озброєнні ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. В ефірі передачі на російському телеканалі "Росія 1" 19 липня представник "ДНР" Едуард Басурін заявив, що "Народна міліція" вже знаходила уламки ракет дальністю до 120 км.

Міністр оборони України Олексій Резніков 15 липня заявив, що він упевнений у постачанні далекобійних ракет ATACMS для американських РСЗВ із дальністю польоту 300 км.