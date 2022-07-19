Україна вже отримала ракети для HIMARS, здатні бити на 300 км, — росЗМІ

Раніше про отримання далекобійних снарядів українські війська повідомляли в РНБО України. Наразі донецькі бойовики говорять про виявлення уламків ракет підвищеної дальності.

Україна вже має на озброєнні ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, здатні уражати цілі на відстані 300 кілометрів. Про це у вівторок, 19 липня, в ефірі передачі на російському телеканалі "Росія 1" заявив так званий офіційний представник "Народної міліції ДНР" Едуард Басурін.

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За словами представника бойовиків "ДНР" після заяв про постачання ракет для американських РСЗВ HIMARS дальністю до 70 кілометрів "Народна міліція" виявляла уламки від ракет дальністю 110-120 кілометрів.

"Відповідно, якщо вони зараз заявляють (про постачання ракет дальністю) 150-180 км, і, можливо, 300 км, отже, вони вже є", — сказав Басурін.

Дальнобійні ракети для HIMARS

Підтвердження застосування українськими військовими ракет для американських РСЗВ дальністю до 300 кілометрів наразі не було. Проте раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що, за його оцінками, зараз Україна отримує снаряди підвищеної дальності дії.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні було завдано удару по Антонівському мосту — одного з ключових об'єктів для постачання російських військ. Окупаційна влада регіону стверджує, що обстріл було здійснено українськими військовими за допомогою американських систем HIMARS.

Також ми писали про те, як у Міністерстві оборони України визнали зміни ситуації на фронті, що відбулися на фоні отримання ЗСУ РСЗВ М270 та M142 HIMARS.