Україні вже передають далекобійні снаряди для M142 HIMARS, — Данілов

У країнах ЄС закінчується запас радянських боєприпасів, тож Україна переходить на стандарти НАТО. Максимальна дальність снарядів HIMARS — 300 км.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, за його оцінками, зараз Україна отримує далекобійніші снаряди, ніж це було спочатку. Він прокоментував застосування американських реактивних систем HIMARS в Україні та зазначив, що в країнах ЄС закінчуються снаряди радянського зразка, тому ЗСУ переходять на стандарти НАТО. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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"Щодо HIMARS, є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які долетять набагато далі, ніж це було спочатку, — зазначив Данілов. — Сподіватимемося, що та дальність, яка нам потрібна, найближчим часом з'явиться на території нашої країни".

HIMARS: характеристики

Високомобільні системи залпового вогню HIMARS РСЗВ створювалися на базі тривісного тактичного автомобіля FMTV. Ці ракетні комплекси застосовували у Війні в Афганістані, Сирії, Іраку та під час гострої фази війни РФ з Україною. Ці системи стоять на озброєнні ЗСУ, які протистоять російському вторгненню.

Калібр: 227 мм

Маса: 11 тонн

Система комплектується шістьма ракетами або однією тактичною ATACMS

Екіпаж: три особи

HIMARS: дальність стрільби

Головна перевага систем "Хаймарс" — можливість завдавати прицільних ударів на значній відстані, порівнянній із балістичними або крилатими ракетами.

Прицільна дальність: від 2 до 300 км;

Максимальна дальність: 500 км для ракет Precision Strike Missile (PrSM) виробництва Lockheed Martin

Мобільність — ще одна їхня відмінність M142 HIMARS. Установка розміщується, робить постріл і їде — все це за лічені хвилини.

M142 HIMARS: ціна

За деякими даними, вартість однієї ракети "Хаймарс" становить $150 тис., а повний пуск коштує $1 000 000.

Секретар РНБО прокоментував повідомлення про те, що після зустрічі Рамштайн-4 Україна отримає ефективніше озброєння, якщо порівняти з тим, яке ЗСУ мають зараз. Країни Заходу надали Україні HIMARS та M270 на гусеничній тязі.

Нагадаємо, що ситуація на фронті змінилася конкретно, як сказав голова Міноборони Олексій Резніков: все це завдяки тому, що в Україні вже є американські M270 MLRS. РСЗВ М270 та M142 HIMARS дозволять ще більше змінити розклад сил на полі бою.

Раніше Фокус повідомляв, що країни Заходу можу передати ЗСУ ракети IRIS-T та Tomahawk для перехоплення російських "Калібрів", якими ЗС РФ бомбардують українські міста. Радянські комплекси, що є на озброєнні України, перехоплюють до половини російських ракет.

Водночас представники американського ВПК запросили перелік озброєнь, необхідних для тривалої війни в Україні. За даними Northrop Grumman, наявні запаси розрахували на багаторічні війни.