Україні вже передають далекобійні снаряди для M142 HIMARS, — Данілов
У країнах ЄС закінчується запас радянських боєприпасів, тож Україна переходить на стандарти НАТО. Максимальна дальність снарядів HIMARS — 300 км.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, за його оцінками, зараз Україна отримує далекобійніші снаряди, ніж це було спочатку. Він прокоментував застосування американських реактивних систем HIMARS в Україні та зазначив, що в країнах ЄС закінчуються снаряди радянського зразка, тому ЗСУ переходять на стандарти НАТО. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
"Щодо HIMARS, є певне розуміння, що ми вже почали отримувати снаряди, які долетять набагато далі, ніж це було спочатку, — зазначив Данілов. — Сподіватимемося, що та дальність, яка нам потрібна, найближчим часом з'явиться на території нашої країни".
HIMARS: характеристики
Високомобільні системи залпового вогню HIMARS РСЗВ створювалися на базі тривісного тактичного автомобіля FMTV. Ці ракетні комплекси застосовували у Війні в Афганістані, Сирії, Іраку та під час гострої фази війни РФ з Україною. Ці системи стоять на озброєнні ЗСУ, які протистоять російському вторгненню.
- Калібр: 227 мм
- Маса: 11 тонн
- Система комплектується шістьма ракетами або однією тактичною ATACMS
- Екіпаж: три особи
HIMARS: дальність стрільби
Головна перевага систем "Хаймарс" — можливість завдавати прицільних ударів на значній відстані, порівнянній із балістичними або крилатими ракетами.
- Прицільна дальність: від 2 до 300 км;
- Максимальна дальність: 500 км для ракет Precision Strike Missile (PrSM) виробництва Lockheed Martin
Мобільність — ще одна їхня відмінність M142 HIMARS. Установка розміщується, робить постріл і їде — все це за лічені хвилини.
M142 HIMARS: ціна
За деякими даними, вартість однієї ракети "Хаймарс" становить $150 тис., а повний пуск коштує $1 000 000.
Секретар РНБО прокоментував повідомлення про те, що після зустрічі Рамштайн-4 Україна отримає ефективніше озброєння, якщо порівняти з тим, яке ЗСУ мають зараз. Країни Заходу надали Україні HIMARS та M270 на гусеничній тязі.
Нагадаємо, що ситуація на фронті змінилася конкретно, як сказав голова Міноборони Олексій Резніков: все це завдяки тому, що в Україні вже є американські M270 MLRS. РСЗВ М270 та M142 HIMARS дозволять ще більше змінити розклад сил на полі бою.
Раніше Фокус повідомляв, що країни Заходу можу передати ЗСУ ракети IRIS-T та Tomahawk для перехоплення російських "Калібрів", якими ЗС РФ бомбардують українські міста. Радянські комплекси, що є на озброєнні України, перехоплюють до половини російських ракет.
Водночас представники американського ВПК запросили перелік озброєнь, необхідних для тривалої війни в Україні. За даними Northrop Grumman, наявні запаси розрахували на багаторічні війни.