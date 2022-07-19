Украине уже передают дальнобойные снаряды для M142 HIMARS, — Данилов

В странах ЕС заканчивается запас советских боеприпасов, поэтому Украина переходит на стандарты НАТО. Максимальная дальность снарядов HIMARS — 300 км.

Cекретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, по его оценкам, сейчас Украина получает более дальнобойные снаряды, чем это было поначалу. Он прокомментировал применение американских реактивных систем HIMARS в Украине и отметил, что в странах ЕС заканчиваются снаряды советского образца, поэтому ВСУ переходят на стандарты НАТО. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Что касается HIMARS, есть определенное понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются намного дальше, чем это было вначале, — отметил Данилов. — Будем надеяться, что та дальность, которая нам нужна, в ближайшее время появится на территории нашей страны".

HIMARS: характеристики

Высокомобильные системы залпового огня HIMARS РСЗО создавались на базе трехосного тактического автомобиля FMTV. Эти ракетные комплексы применялись в Войне в Афганистане, Сирии, Ираке и во время острой фазы войны РФ с Украиной. Эти системы стоят на вооружении ВСУ, которые противостоят российскому вторжению.

Калибр: 227 мм

Масса: 11 тонн

Система комплектуется шестью ракетами или одной тактичской ATACMS

Экипаж: три человека

HIMARS: дальность стрельбы

Главное преимущество систем "Хаймарс" — возможность наносить прицельные удары на значительном расстоянии, сравнимом с баллистическими или крылатыми ракетами.

Прицельная дальность: от 2 до 300 км;

Максимальная дальность: 500 км для ракет Precision Strike Missile (PrSM) производства Lockheed Martin

Мобильность — еще одна их отличительная особенность M142 HIMARS. Установка размещается, производит выстрел и уезжает — все это за считанные минуты.

M142 HIMARS: цена

По некоторым данным, стоимость одной ракеты "Хаймарс" составляет $150 тыс., а полный пуск обходится в $1 000 000.

Секретарь СНБО прокомментировал сообщения о том, что после встречи Рамштайн-4 Украина получит более эффективные вооружения, по сравнению с теми, которыми ВСУ располагают сейчас. Страны Запада предоставили Украине HIMARS и M270 на гусеничной тяге.

Напомним, что ситуация на фронте изменилась конкретно, как сказал глава Минобороны Алексей Резников: все это благодаря тому, что в Украине уже есть американские M270 MLRS. РСЗО М270 и M142 HIMARS позволят еще больше изменить расстановку сил на поле боя.

Ранее Фокус сообщал, что страны Запада могу передать ВСУ ракеты IRIS-T и Tomahawk для перехвата российских "Калибров", которыми ВС РФ бомбят украинские города. Имеющиеся на вооружении Украины советские комплексы перехватывают до половины российских ракет.

В то же время, представители американского ВПК запросили перечень вооружений, необходимых для длительной войны в Украине. По данным Northrop Grumman, имеющиеся запасы не были рассчитаны на многолетние войны.