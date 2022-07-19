Украина уже получила ракеты для HIMARS, способные бить на 300 км, — росСМИ

Ранее о получении дальнобойных снарядов украинскими войсками сообщали в СНБО Украины. Теперь донецкие боевики говорят об обнаружении обломков ракет повышенной дальности.

Украина уже имеет на вооружении ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Об этом во вторник, 19 июля, в эфире передачи на российском телеканале "Россия 1" заявил так называемый официальный представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам представителя боевиков "ДНР" после заявлений о поставках ракет для американских РСЗО HIMARS дальностью до 70 километров "Народная милиция" обнаруживала обломки от ракет дальностью 110-120 километров.

"Соответственно, если они сейчас заявляют (о поставках ракет дальностью) 150–180 км, и, может быть, 300 км, значит, они уже есть", — сказал Басурин.

Дальнобойные ракеты для HIMARS

Подтверждения применения украинскими военными ракет для американских РСЗО дальностью до 300 километров пока не было. Однако ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что, по его оценкам, сейчас Украина получает снаряды повышенной дальности действия.

Напомним, в оккупированном Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту — одного из ключевых объектов для снабжения российских войск. Оккупационные власти региона утверждают, что обстрел был произведен украинскими военными при помощи американских систем HIMARS.

Также мы писали о том, как в Министерстве обороны Украины признали изменения ситуации на фронте, произошедшие на фоне получения ВСУ РСЗО М270 и M142 HIMARS.