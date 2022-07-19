В Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту: что известно (видео)

Оккупационные власти утверждают, что обстрел был из HIMARS и якобы ПВО сбило пять из шести выпущенных ракет.

В оккупированном Херсоне был нанесен удар по Антоновскому мосту — одного из ключевых объектов для снабжения российских войск. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Как заявляют в росСМИ, украинская армия нанесла ракетный удар по Херсону. Якобы было выпущено 6 ракет, из которых 5 сбило российское ПВО.

"Было нанесено шесть ударов, один по Антоновскому мосту, он функционирует, все цело. Про погибших информации нет", — заявил замглавы оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

Позднее было заявлено, что обстрел велся из РСЗО HIMARS, о чем изданию сообщили "власти" региона.

На опубликованных кадрах виден дым в районе моста. Позднее в телеграм-каналах начали публиковать видео с места происшествия. На нем видно несколько сквозных дыр в путепроводе.

Антоновский мост — это один из путей снабжения российских войск в Херсоне. По словам военного эксперта Олега Жданова, "живучесть" всей группировки вокруг Херсона обеспечивается именно через него.

Напомним, 18 июля в районе Каховской ГЭС прогремели взрывы. В росСМИ утверждают, что в результате нанесенного удара повреждена магистраль газопровода.

Ранее сообщалось, что чиновник из окружения Путина попал под обстрел в Новой Каховке. Кириенко осматривал "склад с селитрой" и другие военные объекты ВС РФ, по которым ВСУ наносили удары.