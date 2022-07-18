Электростанция в дыму: в районе Каховской ГЭС прогремели взрывы (видео)

Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил взрывы на электростанции. А росСМИ утверждают, что в результате нанесенного удара повреждена магистраль газопровода.

Сегодня, 18 июля на территории Херсонской области прогремели взрывы вблизи Каховской гидроэлектростанции, которая находится под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом информируют украинские Telegram-каналы.

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Вероятно, по ГЭС был нанесен удар украинскими военными. На это намекает народный депутат Алексей Гончаренко, который подтвердил факт взрывов на Каховской ГЭС.

"Подтверждаю взрывы на Каховской ГЭС. Оккупантам сегодня сложно будет спать", — написал нардеп в своем Telegram.

В местных пабликах пишут, что российские военные суетятся и никого близко не подпускают к станции. А в росСМИ, ссылаясь на представителей местных "властей" сообщают, что украинские военные нанесли удар в район Каховской ГЭС, и, по предварительным данным, повредили магистральн газопровода.

Также в Сети появились фото, предположительно с изображением последствий удара по электростанции. В Тelegram "Погляд Приходька" размещено фото, где над Каховской ГЭС поднимается столб густого черного дыма.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке прогремели взрывы, которые были слышны в других окрестных населенных пунктах. По местных пабликах сообщили, что удар был нанесен по складу с боеприпасами, который российские войска оборудовали в окрестностях города.