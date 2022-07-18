Електростанція у диму: в районі Каховської ГЕС пролунали вибухи (відео)

Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив вибухи на електростанції. А росЗМІ стверджують, що внаслідок завданого удару пошкоджено магістраль газопроводу.

Сьогодні, 18 липня, на території Херсонської області прогриміли вибухи поблизу Каховської гідроелектростанції, яка знаходиться під контролем Збройних сил РФ. Про це інформують українські Telegram-канали.

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Ймовірно, по ГЕС було завдано удару українськими військовими. На це натякає народний депутат Олексій Гончаренко, котрий підтвердив факт вибухів на Каховській ГЕС.

"Підтверджую вибухи на Каховській ГЕС. Окупантам сьогодні складно буде спати", — написав нардеп у своєму Telegram.

У місцевих пабліках пишуть, що російські військові метушаться та нікого близько не підпускають до станції. А в росЗМІ, посилаючись на представників місцевої "влади" повідомляють, що українські військові завдали удару в район Каховської ГЕС, і, за попередніми даними, пошкодили магістраль газопроводу.

Також у мережі з'явилися фото, ймовірно із зображенням наслідків удару по електростанції. У Тelegram "Погляд Приходька" розміщено фото, де над Каховською ГЕС піднімається стовп густого чорного диму.

Раніше повідомлялося, що в Новій Каховці пролунали вибухи, які були чутні в інших навколишніх населених пунктах. У місцевих пабліках повідомили, що удару було завдано по складу з боєприпасами, який російські війська обладнали на околицях міста.