Двічі в одну вирву: в районі Нової Каховки знову знищили склад боєприпасів (відео)

За даними українських чиновників, вибухи спровокували паніку серед окупантів, а місцеві жителі кажуть, що ЗСУ вже завдавали удару цьому складу, але окупантів це нічого не навчило.

Рано-вранці 18 липня жителі Нової Каховки прокинулися від звуків вибухів. У місцевих Тelegram-каналах пишуть, що вибухнув черговий склад із боєприпасами, який російські війська обладнали на околицях міста. Користувачі стверджують, що удар прийшовся по складах у районі Олешківського полігону.

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"Нам норм із Козачих Таборів видно-чутно було, і детонація протягом 1,5 години, тільки наче притихло, — повідомив місцевий житель о 7:00. — Добряче гепало".

Зазначають також, що по цьому ж місцю ЗСУ раніше вже завдавали удару.

"Походу зараз Олешківські піски 2.0. БК. Нещодавно їх там уже накривали, нічого їх не вчить, у те саме місце", — зазначають очевидці.

Звуки вибуху та подальшої детонації снарядів чули також мешканці інших навколишніх населених пунктів.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що удару було завдано по складу в селі Райське Новокаховської громади.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що в лавах окупантів панує "паніка та метушня".

Удари по складах супротивника в районі Нової Каховки для українських сил стають рутиною. Наприклад, у ніч на 12 липня тут було знищено склад із боєприпасами до РСЗВ "Смерч", артилерєю й танками, а також бензовозами. Примітно, що окупанти не визнають потрапляння у військові склади, видаючи їх за місця зберігання гуманітарної допомоги та селітри.

За даними спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, за добу 11 липня ЗСУ шість разів ударили по російських складах із боєприпасами та командними пунктами окупантів, обладнаними на окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У Новій Каховці детонація боєприпасів на ураженому складі тривала багато годин.