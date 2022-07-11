За добу ЗСУ знищили шість складів із боєприпасами окупантів — Братчук (фото, відео)

За даними спікера Одеської ОВА, українці вдарили по складах у Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

За добу 11 липня Збройні сили України шість разів ударили по російських складах із боєприпасами, обладнаними на окупованих територіях Луганської, Запорізької і Херсонської областей, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, у Луганську, Токмаку, Новій Каховці та в районі Чорнобаївки окупанти втратили боєкомплект. У Таврійську, крім боєприпасів, росіяни втратили командний пункт. Наразі уточнюється, яка ціль була уражена в Херсоні — склад боєприпасів чи командний пункт.

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В ефірі "Фейгин-Live" радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що за останні дні ЗСУ завдали по окупантах приблизно 30 ударів з РСЗВ HIMARS.

"Жодного промаху", — сказав він.

Нагадаємо, вранці 10 липня мешканці Херсона чули кілька вибухів. У місцевих телеграм-каналах написали, що після вибухів почалися пожежі поблизу телевежі. Пізніше місцеві жителі повідомили про новий "приліт" у військову частину на вулиці Пестеля. Пізніше цю інформацію підтвердив радник голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань, назвавши влучання по військовій частині "ювелірним".