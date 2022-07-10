У Херсоні зранку гримлять вибухи (фото, відео)

У місті працювала ППО окупантів, у центрі видно дим.

Вранці, 10 липня, мешканці Херсона чули кілька вибухів. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що після вибухів почалися пожежі в районі телевежі. Також у районі Каховки помічено пуск ракет.

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РосЗМІ повідомляють про те, що в Херсоні сталися чотири вибухи, також у небі видно сліди роботи систем ППО. На вулиці Перекопській у центрі міста видно дим.

Пізніше місцеві жителі повідомили про новий "приліт" у військову частину на вулиці Пестеля.

Раніше віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватись будь-якими доступними шляхами, щоб не заважати українській армії звільнити окуповані райони. За її словами, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит".

"Будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все чудово розуміють", — сказала вона.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону порекомендував мешканцям Херсонської області, які не можуть виїхати, підготувати притулок. Також варто створити запас води та їжі, які знадобляться їм у той час, коли ЗСУ розпочнуть наступ на Херсон. Водночас він запевнив, що українська армія прагнутиме не нашкодити людям, але війна є війна.

Нагадаємо, вранці, 8 липня, в окупованій Новій Каховці Херсонської області спалахнула велика пожежа, дим від якої було видно всьому місту. За попередніми даними, внаслідок ракетних ударів росіяни втратили систему ППО та кілька десятків солдатів.