"Мінус БК та ППО": у Новій Каховці горить військова база окупантів (відео)

За попередніми даними, внаслідок ракетних ударів росіяни втратили систему ППО та кілька десятків солдатів.

Уранці, 8 липня, місцеві телеграм-канали повідомили про те, що в окупованій Новій Каховці Херсонської області спалахнула велика пожежа, дим від якої видно всьому місту. Автори повідомлень припустили, що внаслідок атаки українських сил спалахнув склад боєприпасів окупантів. Вони зазначили, що українські ракети вразили цілі на правому березі міста в районі Каховської ГЕС.

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[ + – ] У місцевих пабліках пишуть, що перед пожежею пролунали два потужні вибухи

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що горить військовий об'єкт росіян.

"Попередньо, мінус БК, ППО та кілька десятків "орків" поранені або вбиті. Інформація уточнюється", — повідомив він.

Нагадаємо, 16 червня ЗСУ знищили російську базу у Новій Каховці ударом ракети "Точка-У". Базу окупанти облаштували на території Новокаховської меблевої фабрики.

Також у червні стало відомо про замах на голову окупаційної адміністрації Чорнобаївки Херсонської області Юрія Турулєва. Поруч з авто, в якому їхав чиновник, здетонувала міна, колаборант отримав поранення.