"Минус БК и ПВО": в Новой Каховке горит военная база оккупантов (видео)

По предварительным данным, в результате ракетных ударов россияне лишились системы ПВО и нескольких десятков солдат.

Утром 8 июля местные телеграм-каналы сообщили о том, что в оккупированной Новой Каховке Херсонской области разгорелся крупный пожар, дым от которого виден всему городу. Авторы сообщений предположили, что в результате атаки украинских сил загорелся склад боеприпасов оккупантов. Они отметили, что украинские ракеты поразили цели на правом берегу города в районе Каховской ГЭС.

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[ + – ] В местных пабликах пишут, что перед пожаром прогремели два мощных взрыва

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что горит военный объект россиян.

"Предварительно, минус БК, ПВО и несколько десятков "орков" ранены или убиты. Информация уточняется", — сообщил он.

Напомним, 16 июня ВСУ уничтожили российскую базу в Новой Каховке ударом ракеты "Точка-У". Базу оккупанты обустроили на территории Новокаховской мебельной фабрики.

Также в июне стало известно о покушении на главу оккупационной администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева. Рядом с авто, в котором ехал чиновник, сдетонировала мина, коллаборант получил ранение.