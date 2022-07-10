В Херсоне с утра гремят взрывы (фото, видео)

В городе работала ПВО оккупантов, в центре виден дым.

Утром 10 июля жители Херсона слышали несколько взрывов. В местных телеграм-каналах пишут о том, что после взрывов начались пожары в районе телевышки. Также в районе Каховки был замечен пуск ракет.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

РосСМИ сообщают о том, что в Херсоне произошло четыре взрыва, также в небе видны следы работы систем ПВО. На улице Перекопской в центре города виден дым.

Позже местные жители сообщили о новом "прилете" в воинскую часть на улице Пестеля.

Ранее вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться любыми доступными путями, чтобы не мешать украинской армии освободить оккупированные районы. По ее словам, оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита".

"Будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все прекрасно понимают", — сказала она.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона порекомендовал жителям Херсонской области, которые не могут выехать, подготовить убежище. Также стоит создать запас воды и еды, которые понадобятся им в то время, когда ВСУ начнут наступление на Херсон. При этом он заверил, что украинская армия будет стремиться не навредить людям, "но война есть война".

Напомним, утром 8 июля в оккупированной Новой Каховке Херсонской области разгорелся крупный пожар, дым от которого был виден всему городу. По предварительным данным, в результате ракетных ударов россияне лишились системы ПВО и нескольких десятков солдат.