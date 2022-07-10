"Ювелірно". ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ у Херсоні, — радник голови ОВА (фото)

За словами Сергія Хланя, територія військової частини зазнала кількох обстрілів, а під завалами чути крики російських військовослужбовців.

Підрозділи Збройних Сил України завдали ударів по військовій частині ЗС РФ, розташованій в окупованому Херсоні. Цю інформацію підтвердив радник голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань.

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За його словами, ЗСУ завдали точкових ударів по базі, розташованій на вулиці Пестеля.

"У Херсоні ювелірне влучення по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля", — пише радник голови ОВА.

Як стверджує Хлань, військовий об'єкт ЗС РФ двічі зазнавав обстрілу з боку українських військовослужбовців. На території бази вперше спалахнула пожежа близько 5:00 ранку, а вдруге після 10:00, коли прилетів новий снаряд.

"Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатися про щось — окупанти стріляють у повітря. У них починається відверта паніка?" — додав Хлань у своїй публікації.

[ + – ] ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ у Херсоні

Інформацію про приліт снарядів на територію військової бази ЗС РФ також оприлюднює місцевий Telegram-канал "Типовий Херсон". Повідомляється, що обстріляли військову частину на вулиці Пестеля, де раніше неодноразово були помічені російські військовослужбовці.

Ще один місцевий Telegram-канал "Х**вий Херсон" стверджує, що після прильоту снарядів ЗС РФ оточили район та перевіряють документи в перехожих.

"У військову частину на Пестеля було 2 прильоти о 5 ранку і о 10. Там орки цілий день труться, тому й оточили центр міста", — йдеться у публікації.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що ЗСУ вдалося знищити військову базу Росгвардії, яка дислокувалася у Херсоні. Внаслідок влучення снарядів ЗС РФ, за словами нардепа, зазнали великих втрат серед особового складу.

РосЗМІ, посилаючись на окупаційну адміністрацію Херсона, стверджують, що внаслідок удару ЗСУ постраждав не військовий об'єкт ЗС РФ, а міська лікарня.

[ + – ] ЗСУ знищили базу Росгвардії у Херсоні [ + – ] ЗСУ знищили базу Росгвардії у Херсоні

Нагадаємо, вранці, 10 липня, в окупованому Херсоні було чути кілька вибухів. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що в районі телевежі спалахнули пожежі, а росЗМІ та нелегітимна адміністрація запевняла, що в небі над містом працює система ППО.

Також повідомлялося, що окупанти в Херсоні спалюють тіла загиблих російських військовослужбовців, щоб приховати реальні втрати особового складу.