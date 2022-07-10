"Ювелирно". ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в Херсоне, — советник главы ОВА (фото)

По словам Сергея Хланя, территория воинской части подверглась нескольким обстрелам, а под завалами слышны крики российских военнослужащих.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удары по воинской части ВС РФ, которая расположена в оккупированном Херсоне. Эту информацию подтвердил советник главы областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань.

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По его словам, ВСУ нанесли точечные удары по базе, расположенной на улице Пестеля.

"В Херсоне ювелирное попадание по военной части оккупантов на улице Пестеля", — пишет советник главы ВГА.

Как утверждает Хлань, военный объект ВС РФ дважды подвергался обстрелу со стороны украинских военнослужащих. На территории базы первый раз вспыхнул пожар около 5:00 утра, а второй — после 10:00, когда прилетел новый снаряд.

"Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-нибудь — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?" — добавил Хлань в своей публикации.

[ + – ] ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ в Херсоне

Информацию о прилете снарядов на территорию военной базы ВС РФ также публикует местный Telegram-канал "Типичный Херсон". Сообщается, что обстрелу подверглась воинская часть на улице Пестеля, где ранее неоднократно были замечены российские военнослужащие.

Еще один местный Telegram-канал "Х**вый Херсон" утверждает, что после прилета снарядов ВС РФ оцепили район и проверяют документы у прохожих.

"В воинскую часть на Пестеля было 2 прилета в 5 утра и в 10. Там орки целый день трутся, поэтому и оцепили центр города", — говорится в публикации.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что ВСУ удалось уничтожить военную базу Росгвардии, которая дислоцировалась в Херсоне. В результате попадания снарядов ВС РФ, по словам нардепа, понесли большие потери среди личного состава.

РосСМИ, ссылаясь на оккупационную администрацию Херсона, утверждают, что в результате удара ВСУ пострадал не военный объект ВС РФ, а городская больница.

[ + – ] ВСУ уничтожили базу Росгвардии в Херсоне [ + – ] ВСУ уничтожили базу Росгвардии в Херсоне

Напомним, утром 10 июля в оккупированном Херсоне были слышны несколько взрывов. Местные жители в соцсетях сообщали, что в районе телевышки вспыхнули пожары, а росСМИ и нелегитимная администрация заверяли, в небе над городом работает система ПВО.

Также сообщалось, что оккупанты в Херсоне сжигают тела погибших российских военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери личного состава.