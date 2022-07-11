За сутки ВСУ уничтожили шесть складов с боеприпасами оккупантов — Братчук (фото, видео)

По данным спикера Одесской ОВА, украинцы ударили по складам в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

За сутки 11 июля Вооруженные силы Украины шесть раз ударили по российским складам с боеприпасами, оборудованными на оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, в Луганске, Токмаке, Новой Каховке и в районе Чернобаевки оккупанты лишились боекомплекта. В Таврийске помимо боеприпасов россияне потеряли командный пункт. Сейчас уточняется, какая цель была поражена в Херсоне — склад боеприпасов или командный пункт.

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В эфире "Фейгин-Live" советник главы Офиса президента Украин Алексей Арестович заявил, что за последние дни ВСУ нанесли по оккупантам около 30 ударов из РСЗО HIMARS.

"Ни одного промаха", — сказал он.

Напомним, утром 10 июля жители Херсона слышали несколько взрывов. В местных телеграм-каналах написали о том, что после взрывов начались пожары в районе телевышки. Позже местные жители сообщили о новом "прилете" в воинскую часть на улице Пестеля. Позже эту информацию подтвердил советник главы областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань, назвав попадание по воинской части "ювелирным".