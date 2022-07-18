Дважды в одну воронку: в районе Новой Каховки снова уничтожили склад боеприпасов (видео)

По данным украинских чиновников, взрывы спровоцировали панику среди оккупантов, а местные жители говорят, что ВСУ уже наносили удар по этому складу, но оккупантов это ничему не научило.

Ранним утром 18 июля жители Новой Каховки проснулись от звуков взрывов. В местных telegram-каналах пишут, что взорвался очередной склад с боеприпасами, который российские войска оборудовали в окрестностях города. Пользователи утверждают, что удар пришел по складам в район Олешковского полигона.

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"Нам норм с Казачьих Лагерей видно-слышно было, и детонация в течение 1.5 часа, только вроде притихло, — сообщил местный житель в 7:00. — Добряче гепало".

Отмечают также, что по этому же месту ВСУ ранее уже наносили удар.

"Походу, сейчас Олешковские пески 2.0. По БК. Недавно их там уже накрывали, ничему их не учит, на то же место", — отмечают очевидцы.

Звуки взрыва и последующей детонации снарядов слышали также жители других окрестных населенных пунктов.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что удар был нанесен по складу в селе Райское Новокаховской громады.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в рядах оккупантов царит "паника и суета".

Удары по складам противника в районе Новой Каховки для украинских сил становятся рутиной. К примеру, в ночь на 12 июля здесь был уничтожен склад с боеприпасами к РСЗО "Смерч", артиллерии и танкам, а также бензовозы. Примечательно, что оккупанты не признают попадания по военным складам, выдавая их за места хранения гуманитарной помощи и селитры.

По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, за сутки 11 июля ВСУ шесть раз ударили по российским складам с боеприпасами и командным пунктам оккупантов, оборудованным на оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В Новой Каховке детонация боеприпасов на пораженном складе продолжалась много часов.