Продовольственный хаб с селитрой: оккупанты в Новой Каховке жалуются на "уничтожение гумпомощи"

Российские пропагандисты говорят о гибели семерых человек из-за детонации на складе с боеприпасами после вчерашнего удара, но доказательств не предоставляют.

Оккупационная администрация в Новой Каховке Херсонской области рассказывает о якобы уничтоженных в результате вчерашнего удара ВСУ 35 тоннах гуманитарной помощи. Как пишет пропагандистское агентство РИА Новости, российские ставленники хотели "открыть здесь продовольственный хаб".

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В то же время, так называемый "глава военной городской администрации" Владимир Леонтьев утверждает, что здесь же находился склад с селитрой. Якобы именно по этой причине украинская армия нанесла удар. По его словам, "последствия удара сравнимы со взрывом в Бейруте, где два года назад взорвалась селитра.

По версии российских журналистов, в городе в результате удара погибло семеро человек и около сорока ранено. Однако на видео, опубликованных в пабликах российских информагентств, не показано ни одного раненого или убитого человека.

Что уничтожили ВСУ в Новой Каховке?

Вчера вечером стало известно, что украинские военные нанесли удар по складу РФ в оккупированной Новой Каховке. Об этом, в частности, рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"В Новой Каховке минус русский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали и вот имеют фейерверк на ночь", — написал он.

По его словам, в домах у местных жителей из-за взрыва повылетали окна, но они "все равно радуются", так как это означает, что украинские войска уже близко.

Утром 12 июля детонация на российском складе еще продолжалась.

Нардеп Олег Дунда утверждает, что в результате ночного попадания в Новой Каховке уничтожен склад с боеприпасами к РСЗО "Смерч", артиллерии и танкам, а также бензовозы.

Советник главы ОП Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что в районе склада с боеприпасами россияне поставили более сорока бензовозов, которые и подорвались во время удара.

Напомним, в результате удара HIMARS по Шахтерску погибли почти все замы командира 106 дивизии ВДВ РФ. По данным СтратКома ВСУ, выжил только один заместитель командира с позывным "барсук", который получил тяжелые ранения.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ потерпела неудачу на Славянском направленииhttps://focus.ua/voennye-novosti/521850-armiya-rf-poterpela-neudachu-na-slavyanskom-napravlenii-genshtab-vsu.