Армия РФ потерпела неудачу на Славянском направлении, – Генштаб ВСУ

Захватчики хотели улучшить тактическое положение на востоке, но ВСУ сорвали их планы. Продолжаются обстрелы и авианалеты по всей линии фронта на Донбассе.

Российские оккупанты на 139-й день полномасштабного вторжения в Украину провалили штурм на Славянском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Вражеские войска хотели улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Мазановка, Ивановка и Долина, но ВСУ не дали это сделать. Из ствольной артиллерии и РСЗО ВС РФ обстреливали районы населенных пунктов Чепель, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровное, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Артиллерийские обстрелы враг вел возле Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, а возле Серебрянки был авиаудар.

Бои на Донбассе

Армия России хочет улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. В этих районах ведутся обстрелы с применением авиации по позициям ВСУ вдоль линии соприкосновения. В некоторых районах оккупанты строят фортификационные сооружения.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледар, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. ВС РФ нанесли авиаудары возле Берестового, Белогоровки и Вершины.

[ + – ] Войска РФ не смогли нормально штурмовать Дементьевку Фото: Twitter

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях Генштаб отметил обстрелы из артиллерии районов Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опытного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова, Степного и Каменского. Пара самолетов Су-25 нанесли авиаудары вблизи Новоандреевки.

На Харьковском направлении из артиллерии и РСЗО обстреливались районы Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементьевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. ВСУ пресекли попытку штурма на Дементьевку.

Север и юг

На Южнобужском направлении враг пытается удержать рубежи и не допустить продвижение ВСУ. Из ствольной артиллерии стреляли по районам населенных пунктов Степная Долина, Лупарево, Новая Зоря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Шевченково, Посад-Покровское. Недалеко от Заречного были нанесены авиаудары.

[ + – ] Авиаудары вражеской армии на Донбассе усилились Фото: АрміяInform

В Черном и Азовском морях для нанесения ракетных ударов по Украине армия РФ удерживает носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет, ВС РФ обстреляли район населенного пункта Стариково Сумской области из реактивной артиллерии.

Напомним, что утром 12 июля российские захватчики обстреливали ракетами Николаев, очевидцы насчитали почти 20 взрывов.

Генштаб ВСУ 11 июля предупреждал об активных боях с оккупантами на Краматорском и Бахмутском направлениях Донецкой области.