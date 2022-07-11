Армия РФ готовится наступать на Краматорском и Бахмутском направлениях, – Генштаб ВСУ

Украинские военные говорят о провале наступления врага в направлении Марьинки. Российские обстреливают силы обороны, активно применяя штурмовую и армейскую авиацию.

Российская армия готовится к активизации боев в Краматорском и Бахмутском направлениях Донецкой области. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Украины.

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Военные отмечают, что пока активных действий ВС РФ на Краматорском направлении не было. Чтобы улучшить тактическое положение, штурмовые действия велись на Новопавловском направлении.

Вдоль линии фронта российские оккупанты обстреливают позиции сил обороны, заметно влияние штурмовой и армейской авиации, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война с Россией – бои на Донбассе

Попытка врага наступать в направлении Марьинки полностью провалена, констатировали украинские военные.

"Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", – говорится в сводке.

[ + – ] Позиции ВСУ обстреливались из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Фото: ОП

Из ствольной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском направлении ВС РФ обстреливали позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещеевки и Нью-Йорка.

Ракетно-авиационные удары наносились вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы войск России возле Авдеевки, Карловки, Марьинки, Серебряного, Новомихайловки, Угледара, Времьевки, Белогорья, Полтавки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехового и Каменского.

Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар возле Орехова, в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки также работала авиация.

Харьковская область

Противник удерживает занятые рубежи в Харьковском направлении и подвозит материально-технические средства. Харьков и населенные пункты Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное обстреливаются из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. В направлении Краснополья украинские военные успешно отразили штурм захватчиков.

[ + – ] Возле Краснополья ВСУ успешно отразили штурм россиян Фото: Генштаб ВСУ

Юг Украины

На Южнобужском направлении вражеская армия пытается не допустить наступление подразделений сил обороны. Обстрелы из ствольной артиллерии велись у Осокоровки, Добрянки, Ольгино, Большой Костромки, Белой Криницы, Калиновки, Киселевки, Любомировки, Кобзарцов, Красной Долины, Широкого, Киселевки, Партизанского, Котлярево, Посад-Покровского и Прибужского.

В Акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка россиян сосредоточилась на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировке сил и средств Военно-морских Сил и Государственной погранслужбы Украины.

[ + – ] ВС РФ обстреливают "Калибрами" территорию Украины

Противник удерживает 2 носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр" для возможного нанесения ракетных ударов, подчеркнул Генштаб.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в численном составе и деятельности врага не наблюдается. Из ствольной артиллерии обстреливался район населенного пункта Карповичи Черниговской области.

"Украинские воины стойко удерживают оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов боеприпасов", – отметили военные.

Напомним, что 10 июля ВС РФ безуспешно атаковали позиции ВСУ преимущественно на востоке Украины. Захватчики наносят ракетные удары по гражданским объектам и убивают гражданских.

Одна из ракет оккупантов ночью 11 июля попала в 6-ти этажный жилой дом в центре Харькова, из-под завалов достали 86-летнюю женщину.

Россияне обустраивают военные позиции возле аэродрома Зябровка в Беларуси, на аэродром уже пригнали ракетный дивизион "Искандер-М" и С-400 Триумф".