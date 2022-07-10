ВС РФ вели штурм на нескольких направлениях, однако отступили с потерями, — Генштаб

Оккупанты вновь обстреливали Харьков, а в Мазановке Донецкой области российская армия вела разведку боем, однако провалила ее и отошла с потерями.

Российские войска атаковали позиции украинских военных на нескольких направлениях, в основном на востоке Украины. Однако оккупанты не имели успехов в продвижении и отошли на ранее занятые позиции. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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На Северском направлении — в Черниговской и Сумской областях российская армия задействовала ствольную артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов. Кроме того, в районах Вовковки и Волфино россияне нанесли удары с помощью штурмовой и армейской авиации.

направлении — в Черниговской и Сумской областях российская армия задействовала ствольную артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов. Кроме того, в районах Вовковки и Волфино россияне нанесли удары с помощью штурмовой и армейской авиации. На Харьковском направлении оккупанты вели обстрел Харькова и близлежащих населенных пунктов с помощью танков, ствольной артиллерии и реактивной артиллерии. Кроме того, ВС РФ нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

направлении оккупанты вели обстрел Харькова и близлежащих населенных пунктов с помощью танков, ствольной артиллерии и реактивной артиллерии. Кроме того, ВС РФ нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново. На Славянском направлении вражеские войска совершали огневое поражение по поселкам и наносили авиадуры. В Мазановке российская армия вела разведку боем, однако провалила ее и отошла с потерями.

направлении вражеские войска совершали огневое поражение по поселкам и наносили авиадуры. В Мазановке российская армия вела разведку боем, однако провалила ее и отошла с потерями. На Бахмутском направлении оккупанты вели обстрел с помощью ствольной артиллерии, а на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы с приминением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Недалеко от Авдеевки и Владимировки армия России пыталась штурмовать позиции украинских военных с целью улучшить тактическое положение в районе села Новоселовка Вторая, однако успехов оккупанты не имели и отошли.

На Южнобужском направлении россияне держат оборону и пытаются не допустить продвижение ВСУ вглубь оккупированных территорий.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей. ВС РФ продолжают врать о якобы размещении военных подразделений в школах, больницах и жилых домах с целью оправдать ракетные удары по ним.

Напомним, 10 июля в ГУР сообщали, что в России планируют привлекать на войну заключенных, чтобы восполнить потери. В Генштабе ВС РФ планируют набрать десять тысяч "зеков" за два месяца и отправить их на Донбасс.

Британская разведка писала, что ВС РФ хотят установить контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк и Харьков, чтобы быстрее продвигаться вглубь Донецкой области.