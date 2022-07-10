Восполнить потери: в РФ будут отправлять на войну в Украину заключенных, — ГУР

По информации украинской разведки, в Генштабе ВС РФ планируют набрать десять тысяч добровольцев за два месяца и отправят их на Донбасс. Кроме того, не важно, по какой статье человек был осужден, даже если это убийство и другое тяжелое преступление.

В России активизировался набор заключенных в частные военные компании для отправки их на войну в Украине. Это связанно с большими потерями в российской армии и нехваткой желающих вступать в ее ряды, сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В ведомстве рассказали, что сбор рекрутеров происходит на военном полигоне возле хутора Молькино Краснодарского края, там находится база подготовки ЧВК "Вагнер".

По данным ГУР, такой набор идет в республике Адыгея, в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кроме того, не важно, по какой статье человек был осужден, даже если это убийство и другое тяжелое преступление. После подписания и исполнения контрактов с ЧВК, осужденным обещают полную амнистию.

При этом "зэки" должны носить специальные шевроны, которые будут указывать на их социальный статус. Им также запрещено иметь сенсорные телефоны, можно использовать только старые, кнопочные.

В разведке заявляют, что в Генштабе ВС РФ планируют набрать десять тысяч добровольцев за два месяца. После этого их планируют передислоцировать на Донбасс. Среди основных заданий для них будет взятие под контроль дороги на направлении Изюм-Славянск-Бахмут.

Отметим, что за время полномасштабного вторжения России на войне в Украине погибли более 37 тысяч российских военных.

Напомним, 4 июля СМИ писали, что ЧВК "Вагнера" отправляют заключенных из Петербурга на Донбасс. Мужчин отправляют в зону боевых действий "помогать искать нацистов". Им обещают амнистию и выплату в 200 тыс. рублей, если они останутся живы за полгода службы.

Ранее в Институте изучения войны (США) отмечали, что Россия готова отправлять на войну в Украине мужчин с "легкими проступками". Аналитики считают, что в РФ будут упрощать все требования, чтобы расширить мобилизацию в стране и брать даже заключенных.