Амнистия и 200 тыс. рублей: ЧВК "Вагнера" отправляет заключенных из Петербурга на Донбасс, – СМИ

Мужчин посылают в зону боевых действий "помогать искать нацистов". Вербовщики им прямо говорят, что почти никто не вернется, а их семьям обещают 5 млн рублей.

Российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" начала вербовать "добровольцев" в колониях Санкт-Петербурга, их отправят воевать на Донбасс. Об этом проекту "Важные истории" рассказали родственники осужденных, отбывающих наказание в ИК-7 "Яблоневка" и ИК-6 "Обухово".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бойцам обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать, если они останутся в живых за полгода службы.

Вечером 1 июля "Яблоневку" посетили "проверяющие" – заключенных призывали защищать Родину. Поздно вечером собрали старшин (заключенных, которые помогают сотрудникам колонии руководить отрядами), дали разнарядки, после этого они начали проводить в отрядах работу.

Заключенных доставят на Донбасс под предлогом этапа – до границы их доставят под конвоем.

[ + – ] Заключенные, по замыслу старших, должны помогать обнаруживать нацистов

"Там нацистов очень сложно обнаруживать, они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все", – говорит один из родственников.

Вербовка на Донбасс – почти никто не вернется

Вербовщики сначала говорили, что вернется примерно пятая часть, но после – что "почти никто не вернется". Семьям погибших обещают выплатить 5 млн рублей, но предложения – неофициальные и верить приходится на слово.

"Всю информацию передают не напрямую, а через старшин. Сначала им говорили, что будут рассматривать только тех, кто служил или воевал. Но через несколько часов стало понятно, что в списки вносят вообще всех желающих. Записаться захотели порядка 200 человек, но в итоге записали около 40, их даже на полиграфе проверяли", – сказали люди, знакомые с процессом вербовки.

Некоторые заключенные признаются, что видят в "поездке на Донбасс" возможность заработать. Они считают, что если погибнут, то их родственники смогут купить себе квартиру. Между собой они обсуждают, сколько всего можно оттуда вывезти.

Заключенных отправляют без жетонов и паспортов

Журналисты "Важных историий" поговорили с родственниками заключенного "Яблоневки", который согласился поехать на Донбасс. О подписании контракта он сказал на 2-й день после новости о собрании. Заключенный захотел поехать из-за обещания погашения судимости.

"Яблоневка" – первая колония Петербурга, где "вагнеровцы" проводили найм. Далее они навестили ИК-4 "Форносово" и ИК-6 "Обухово".

"Вчера к ним приходили какие-то погонские и предлагали отправиться на Донбасс. Насколько я понимаю, договор устный. Говорят, что отправляют без жетонов и паспортов. Вроде как сначала уговаривают тех, кто служил в армии. Зовут не тех, кому сидеть лет по 20, а, например, молодого человека, которому до принудительных трудовых работ осталось несколько месяцев", – рассказал собеседник проекта.

Первую группу добровольцев из "Обухово" уже готовят к отправке на Донбасс, отметил он.

Родственники заключенных ИК-7 "Яблоневка" 4 июля хотели попасть на прием к начальнику колонии — полковнику внутренней службы Александру Рулеву. Но в свой официальный приемный день он отказался встречаться с ними. Когда к нему дозвонились и спросили о вербовке, он ответил, что впервые слышит это.

Напомним, что российские оккупанты могут забирать заключенных из тюрем и СИЗО Херсона и отправлять на фронт. В городе находится 1 следственный изолятор и 3 тюрьмы.

Украинские военные в июне сбили под Светлодарском российский штурмовик Су-25 старым советским ЗРК "Игла". В итоге в плен к ним попал летчик из ЧВК "Вагнера".