В Херсоне намерены отправить воевать с ВСУ тысячи заключенных, — Денисова

Украинский омбудсмен подчеркнула, что заключенных и принудительно мобилизованных жителей области оккупанты намерены использовать в качестве "пушечного мяса".

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Украинские заключенные, находящиеся в тюрьмах и СИЗО Херсона, рискуют оказаться на фронте, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Эту информацию она получила от двух своих сотрудников, находящихся в оккупированном городе.

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"В Херсоне у нас есть следственный изолятор и три тюрьмы. Конечно, заключенные также наши люди, которые уже отбывают наказание. А сложилась очень опасная ситуация, потому что орки хотят дать заключенным оружие и заставить их воевать с ВСУ, — сказала Денисова. — А их там больше двух тысяч! В этих местах лишения свободы живут 700 никуда не выходящих работников. У них пока есть еда и вода. И держатся. Ведь если они уйдут из этих учреждений, заключенных точно заберут".

Омбудсмен также рассказала, что оккупанты создали в городе несколько пыточных, где склоняют к сотрудничеству местных жителей.

"Они, например, арестовали бывшего мэра города. Пытаются заставить его сотрудничать. Он держится очень мужественно. Но никто не знает, сколько он еще выдержит, — подчеркнула Людмила Денисова. — Людей хватают прямо на улицах. Они исчезают".

Омбудсмен уверена, что россияне собираются провести принудительную мобилизацию, чтобы отправить жителей оккупированной области на фронт.

"Все понимают, что они хотят ставить их впереди, как пушечное мясо. А представьте, что это будет означать для украинской армии, она не может стрелять в своих людей, которых заставляют идти против них", — отметила Денисова.

О том, что ВСУ бьют врага на подступах к Херсону, военные аналитики сообщали еще в конце апреля. Военный аналитик из Австрии Том Купер считает, что войска РФ не могут добиться побед на оперативном уровне

Напомним, 9 мая стало известно о том, что у жителей оккупированного Херсона начали отбирать квартиры. Российские ставленники намерены распоряжаться по своему усмотрению жильем, владельцы которого выехали из города. Об этом идет речь в приказе №31 "военного коменданта Херсонской области" полковника Виктора Бедрика. Соответствующий документ у себя в telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Также сообщалось, что в Херсоне приготовились к раздаче российских паспортов. При этом оккупационная администрация области не планирует проводить референдум о вступлении в состав РФ и создавать новую "народную республику".