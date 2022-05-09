В Херсоне приготовились к раздаче российских паспортов

При этом оккупационная администрация области не планирует проводить референдум о вступлении в состав РФ и создавать новую "народную республику".

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Оккупационная администрация Херсонской области объявила о готовности к вхождению в состав Российской Федерации, заявил "заместитель председателя военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов.

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"Мы не планируем проведение референдума и создание республики. Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации", — сообщил он.

Он также анонсировал раздачу жителям Херсонской области российских паспортов.

Это не первое заявление Стремоусова на тему вхождения в состав РФ. 7 мая он заявил, что область намерена жить в составе России и будет напоминать по темпам развития "что-то близкое к Крыму".

"Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей", — сказал Стремоусов.

Херсонские коллаборационисты из числа предателей Украины стремятся как можно активнее демонстрировать свою лояльность оккупантам. Ранее Кирилл Стремоусов пообещал, что с 1 мая в Херсоне в оборот будет введен российский рубль, а гривна перестанет ходить на территории области в течение четырех месяцев.

Также он обещал, что Херсонской области вернут герб времен Российской империи, на котором изображен двуглавый орел.

Накануне 9 мая начальник Стремоусова — "глава Херсонской области" Владимир Сальдо рассказал, что впервые за последние годы в Херсоне намерены широко отметить День победы. В рамках празднования решили провести шествие "Бессмертного полка", устроить концерт и накормить всех "солдатской кашей".

Напомним, 27 апреля в Херсоне проходил проукраинский митинг. Акцию протеста разогнали ВС РФ, применяя светошумовые гранаты. В результате разгона мирного митинга пострадали несколько человек, которые вышли на улицы областного центра, выступая против российской оккупации.

Также сообщалось, что ВС РФ проводят ползучую аннексию в Херсоне. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты завозят в регион учителей из России и ОРДЛО, а также пытаются набрать полицейских среди местных коллаборантов.

Как писал Фокус, сотрудничество с оккупантами для жителей Херсонской области смертельно опасно. 20 марта возле дома Владимира Сальдо расстреляли машину его помощника Павла Слободчикова.

Утром 20 апреля в Херсоне застрелили местного блогера Валерия Кулешова, которого обвиняют в связях с Кириллом Стремоусовым.