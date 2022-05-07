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Оккупанты показали новый "герб" Херсонской области — с двуглавым орлом (фото)

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Фото: Twitter | В Херсонской области хотят вернуть герб времен Российской империи

Двуглавый орел держит в лапах ветку и нечто, похожее на морковку. В основу "герба" лег герб региона времен Российской империи.

Оккупационные власти Херсонской области вернут герб региона времен Российской империи, на котором изображен двуглавый орел. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" сообщил так называемый заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи", — сказал собеседник журналистов.

По словам Стремоусова, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.

На гербе образца начала 19-го века в щите с золотым полем, изображен черный двуглавый коронованный орел, в правой лапе которого находится лавровая ветвь, а в левой пламя. На груди орла на фоне голубого щита изображен золотой крест.

Герб Херсонской губернии, герб херсонской области, герб херсонского уезда
Герб Херсонской губернии

Официальный герб Херсонской области, утвержденный решением областного совета от 25 октября 2001 года выглядит следующим образом: на синем фоне в виде символов желтого цвета расположены якорь, хлебные колосья, циркуль, наверху – Очаковские ворота Херсонской крепости. Над щитом находится корона. Щит обрамлен золотым дубовым венцом с названием области на желто-синей ленте.

Герб Херсонской губернии, герб херсонской области, герб херсонского уезда
Герб Херсонской области

Помимо этого так называемый замглавы Херсонской ОВА сообщил журналистам, что оккупационные власти будут стремиться включить область в состав РФ. Также, по словам Стремоусова, жители региона будут иметь право на получение российского паспорта.

Напомним, в конце апреля оккупационные власти Херсонской области заявили о введении в оборот российского рубля и исключили возвращение региона под контроль украинского правительства.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ намеревается провозгласить о создании и аннексии "народной республики" в Херсоне. В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма для последующей их интеграции в российское экономическое пространство.