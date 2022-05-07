Оккупанты показали новый "герб" Херсонской области — с двуглавым орлом (фото)

Двуглавый орел держит в лапах ветку и нечто, похожее на морковку. В основу "герба" лег герб региона времен Российской империи.

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Оккупационные власти Херсонской области вернут герб региона времен Российской империи, на котором изображен двуглавый орел. Об этом в комментарии российскому агентству "РИА Новости" сообщил так называемый заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

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"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи", — сказал собеседник журналистов.

По словам Стремоусова, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.

На гербе образца начала 19-го века в щите с золотым полем, изображен черный двуглавый коронованный орел, в правой лапе которого находится лавровая ветвь, а в левой пламя. На груди орла на фоне голубого щита изображен золотой крест.

[ + – ] Герб Херсонской губернии

Официальный герб Херсонской области, утвержденный решением областного совета от 25 октября 2001 года выглядит следующим образом: на синем фоне в виде символов желтого цвета расположены якорь, хлебные колосья, циркуль, наверху – Очаковские ворота Херсонской крепости. Над щитом находится корона. Щит обрамлен золотым дубовым венцом с названием области на желто-синей ленте.

[ + – ] Герб Херсонской области

Помимо этого так называемый замглавы Херсонской ОВА сообщил журналистам, что оккупационные власти будут стремиться включить область в состав РФ. Также, по словам Стремоусова, жители региона будут иметь право на получение российского паспорта.

Напомним, в конце апреля оккупационные власти Херсонской области заявили о введении в оборот российского рубля и исключили возвращение региона под контроль украинского правительства.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ намеревается провозгласить о создании и аннексии "народной республики" в Херсоне. В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма для последующей их интеграции в российское экономическое пространство.