Окупанти показали новий "герб" Херсонської області — з двоголовим орлом (фото)

Двоголовий орел тримає в лапах гілку та щось, схоже на моркву. В основу "герба" ліг герб регіону часів Російської імперії.

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Окупаційна влада Херсонської області поверне герб регіону часів Російської імперії, на якому зображено двоголового орла. Про це в коментарі російському агентству "РІА Новини" повідомив так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації області Кирило Стремоусов.

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"Ухвалено рішення повернути Херсонській області історичний герб — часів перебування регіону в складі Російської імперії", — сказав співрозмовник журналістів.

За словами Стремоусова, в основу нового герба ліг перший герб Херсона та Херсонського повіту, затверджений 7 жовтня 1803 року.

На гербі зразка початку 19-го століття в щиті із золотим полем зображений чорний двоголовий коронований орел, у правій лапі якого розташована лаврова гілка, а в лівій — полум'я. На грудях орла на тлі блакитного щита зображено золотий хрест.

[ + – ] Герб Херсонської губернії

Офіційний герб Херсонської області, затверджений рішенням обласної ради від 25 жовтня 2001 року, має такий вигляд: на синьому фоні у вигляді символів жовтого кольору розташовані якір, хлібні колоски, циркуль, нагорі — Очаківська брама Херсонської фортеці. Над щитом розташована корона. Щит обрамлений золотим дубовим вінцем із назвою області на жовто-синій стрічці.

[ + – ] Герб Херсонської області

Крім цього, так званий заступник голови Херсонської ОВА повідомив журналістам, що окупаційна влада прагнутиме включити область у склад РФ. Також, за словами Стремоусова, мешканці регіону матимуть право на отримання російського паспорта.

Нагадаємо, наприкінці квітня окупаційна влада Херсонської області заявила про введення в обіг російського рубля та виключила повернення регіону під контроль українського уряду.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ має намір проголосити про створення й анексію "народної республіки" в Херсоні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму для подальшої їх інтеграції в російський економічний простір.