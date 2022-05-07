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Окупанти показали новий "герб" Херсонської області — з двоголовим орлом (фото)

2025
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Фото: Twitter | На Херсонщині хочуть повернути герб часів Російської імперії

Двоголовий орел тримає в лапах гілку та щось, схоже на моркву. В основу "герба" ліг герб регіону часів Російської імперії.

Окупаційна влада Херсонської області поверне герб регіону часів Російської імперії, на якому зображено двоголового орла. Про це в коментарі російському агентству "РІА Новини" повідомив так званий заступник голови військово-цивільної адміністрації області Кирило Стремоусов.

"Ухвалено рішення повернути Херсонській області історичний герб — часів перебування регіону в складі Російської імперії", — сказав співрозмовник журналістів.

За словами Стремоусова, в основу нового герба ліг перший герб Херсона та Херсонського повіту, затверджений 7 жовтня 1803 року.

На гербі зразка початку 19-го століття в щиті із золотим полем зображений чорний двоголовий коронований орел, у правій лапі якого розташована лаврова гілка, а в лівій — полум'я. На грудях орла на тлі блакитного щита зображено золотий хрест.

Герб Херсонської губернії, герб Херсонської області, Герб Херсонського повіту
Герб Херсонської губернії

Офіційний герб Херсонської області, затверджений рішенням обласної ради від 25 жовтня 2001 року, має такий вигляд: на синьому фоні у вигляді символів жовтого кольору розташовані якір, хлібні колоски, циркуль, нагорі — Очаківська брама Херсонської фортеці. Над щитом розташована корона. Щит обрамлений золотим дубовим вінцем із назвою області на жовто-синій стрічці.

Герб Херсонської губернії, герб Херсонської області, Герб Херсонського повіту
Герб Херсонської області

Крім цього, так званий заступник голови Херсонської ОВА повідомив журналістам, що окупаційна влада прагнутиме включити область у склад РФ. Також, за словами Стремоусова, мешканці регіону матимуть право на отримання російського паспорта.

Нагадаємо, наприкінці квітня окупаційна влада Херсонської області заявила про введення в обіг російського рубля та виключила повернення регіону під контроль українського уряду.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ має намір проголосити про створення й анексію "народної республіки" в Херсоні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму для подальшої їх інтеграції в російський економічний простір.