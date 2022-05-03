Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, — CNN

Російський лідер, згідно з одним зі сценаріїв, використовує цей день, щоб повідомити про початок мобілізації для боротьби зі "світовим нацизмом".

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Президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, що дозволить йому повністю мобілізувати резервні сили для спроб захоплення східних і південних регіонів країни. Про це з посиланням на американських та інших західних офіційних осіб у вівторок, 3 травня, повідомляє CNN.

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За словами журналістів, Путін може використати символічне значення 9 травня, щоб оголосити про досягнення хоч якогось успіху в ході повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, або заявити про ескалацію військової ситуації, або зробити те й інше разом.

"Я думаю, що він спробує відмовитися від своєї "спеціальної операції" (і офіційно оголосити війну). Він готував ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, зараз це війна проти нацистів, і що мені потрібно — це більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", — сказав в інтерв'ю LBC Radio минулого тижня міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Глава оборонного відомства додав, що він не здивувався б, якби Путін 1 травня оголосив "Росіяни, зараз ми перебуваємо у стані війни з нацистами всього світу, і ми маємо провести масову мобілізацію". Водночас Воллес тоді додав, що він не має інформації, що підтверджує цю версію.

Також західні офіційні особи не відкидають, що 9 травня Путін може оголосити про анексію непідконтрольних українському уряду територій Луганської та Донецької області, про наступ на Одесу або проголосити про отримання повного контролю над Маріуполем.

У той же час дані розвідки США, які "вищою мірою заслуговують на довіру", свідчать, що РФ спробує "анексувати Луганськ і Донецьк десь у середині травня". За словами посла США в ОБСЄ Майкла Карпентера, є також ознаки наміру РФ проголосити про створення й анексію "народної республіки" в Херсоні. У свою чергу представник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що є "вагомі підстави вважати, що росіяни зроблять усе можливе, щоб використати" 9 травня в пропагандистських цілях.

Прайс додав, що він "бачив чутки про те, що Росія може офіційно оголосити війну" 9 травня, і сказав, що "було б великою іронією, якби Москва скористалася нагодою "Дня Перемоги" для оголошення війни, що саме собою дозволило б їм нарощувати кількість призовників так, як вони не можуть зробити зараз, так це б показало усьому світу, що їхні військові зусилля зазнають невдачі, що вони зазнають невдачі у своїй воєнній кампанії та воєнних цілях".

"Я абсолютно впевнений, що напередодні 9 травня Москва ще дасть про себе знати. Я абсолютно впевнений, що ви почуєте більше від Сполучених Штатів, від наших партнерів, у тому числі від наших партнерів по НАТО, напередодні 9 травня", — додав Прайс.

Нагадаємо, до Москви на святкування 9 травня цього року не запрошували нікого з голів іноземних держав. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив такий крок тим, що "це не є ювілейною датою".

Раніше джерела CNN повідомляли, що Путін хоче захопити схід України до 9 травня.