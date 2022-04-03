Путін хоче захопити схід України до 9 травня та влаштувати "парад" у Москві, – CNN

Президент РФ опинився під тиском, і зараз йому треба "здобути хоч якусь перемогу". Американським розвідникам не ясно, з якими військами та технікою Кремль збирається проводити парад.

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Російські загарбники переглянули стратегію війни в Україні, вони зосередилися на окупації Донбасу й інших східних регіонів до 9 травня. Про це розповіли американському телеканалу CNN кілька чиновників, знайомих із останніми розвідданими.

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Після місяця бойових дій ворожа армія не може контролювати захоплені райони. Президент РФ Володимир Путін опинився під тиском, і йому треба "здобути хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня, кажуть чиновники.

"Путін влаштує парад перемоги 9 травня незалежно від стану війни чи мирних переговорів. Із іншого боку, треба уточнити – парад перемоги з якими військами та технікою", – коментує представник міністерства оборони однієї з європейських країн.

[ + – ] У Кремлі готуються до затяжного протистояння "в чеченському стилі"

Офіційні особи бачать кілька причин перенесення перемоги на травень. Морози закінчуються, земля стане м'якшою, і важкому озброєнню буде важче маневрувати. Військовим РФ життєво важливо зайняти позиції якнайшвидше, вважають у розвідці США.

У Кремлі готуються до затяжної війни з Україною "в чеченському стилі", оскільки главі країни-агресора вже нема куди рухатися, зазначили військові фахівці.

За інформацією розвідки США, Путін зараз готується призначити головнокомандувача у війні, щоб показати великі успіхи Росії. Найімовірніше, ним стане генерал із захоплених районів на півдні України.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов говорив, що Путін не відмовляється від ідеї знищення України та переформатує війська, щоб далі завдавати ударів.

"У них є сакральний день 9 травня. До 9 травня Путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що попереду ще дуже багато боїв. Нам треба захищати свою країну, розслаблятися нікому не раджу", – попереджав він.

Нагадаємо, що до 1 квітня Збройні сили України звільнили десятки населених пунктів за кілька днів у Київській, Чернігівській і Херсонській областях. У ЗС РФ захопили танки Т-64, а також бронемашини БМП-2 і БМД-2.

У звільнених районах Київської області діятиме комендантська година до 7:00 ранку 5 квітня.

Фокус уже писав, як армія Росії випустила три ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" на Одещині.