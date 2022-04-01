ЗСУ за кілька днів звільнили десятки населених пунктів по всій країні (фото)

Армія просувається одразу в кількох напрямках: Київська, Чернігівська та Херсонська області.

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Збройні сили України відвоювали вже 11 населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомляє угруповання військ "Південь" у Facebook.

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Військові 60-ї окремої піхотної бригади та 4-й танковий батальйон 17-ї окремої танкової бригади звільнили:

Нововоронцовку. Малу Шестерню. Новогригорівку. Тополине. Князівку. Красновку. Вільне. Кам'янку. Пригір'я. Кочубеївку. Орлове.

Завдяки діям ЗСУ жителі селищ і сіл мають можливість отримувати гуманітарну допомогу: медикаменти та продукти харчування. У процесі боїв українські військові захопили низку техніки: танки Т-64, БМП-2, БМД-2.

[ + – ] Трофейний БМП-2

На Запорізькому напрямку десантники спільно з іншими силами оборони звільнили кілька сіл біля Гуляйполя:

Затишшя. Веселе. Зелений Гай. Червоне.

На Чернігівському напрямку були звільнені:

Лукашівка. Слобода. Петрівка. Старий та Новий Биків. Гаврилівка. Українка. Макіївка. Терешківка. Галиця. Яхнівка. Світанок.

Однак у населених пунктах залишається багато замінованих місць.

[ + – ] Жителі звільнених сіл зустрічають ЗСУ Фото: Telegram

1 квітня за даними ЗМІ, ЗСУ відвоювали селище Іванків, яке відрізає війська РФ від постачань. В оточенні може бути 15-тисячне угруповання. Єдиним виходом для них є понтонна переправа в Оран.

Також під контроль Україна повернута Велика Димерка. У населеному пункті майорить прапор України, а на території працює Нацполіція.

Проте британська розвідка вважає, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розпочатися важкі бої. Незважаючи на заяву РФ про радикальне зниження інтенсивності боїв на Київському та Чернігівському напрямку.

Нагадаємо, у Чернігові вже понад два тижні немає води, газу й електрики. Однак, незважаючи на це місто тримає оборону.