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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ за кілька днів звільнили десятки населених пунктів по всій країні (фото)

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визволення України
Фото: Радіо Свобода

Армія просувається одразу в кількох напрямках: Київська, Чернігівська та Херсонська області.

Збройні сили України відвоювали вже 11 населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомляє угруповання військ "Південь" у Facebook.

Військові 60-ї окремої піхотної бригади та 4-й танковий батальйон 17-ї окремої танкової бригади звільнили:

  1. Нововоронцовку.
  2. Малу Шестерню.
  3. Новогригорівку.
  4. Тополине.
  5. Князівку.
  6. Красновку.
  7. Вільне.
  8. Кам'янку.
  9. Пригір'я.
  10. Кочубеївку.
  11. Орлове.

Завдяки діям ЗСУ жителі селищ і сіл мають можливість отримувати гуманітарну допомогу: медикаменти та продукти харчування. У процесі боїв українські військові захопили низку техніки: танки Т-64, БМП-2, БМД-2.

бмд-2
Трофейний БМП-2

На Запорізькому напрямку десантники спільно з іншими силами оборони звільнили кілька сіл біля Гуляйполя:

  1. Затишшя.
  2. Веселе.
  3. Зелений Гай.
  4. Червоне.

На Чернігівському напрямку були звільнені:

  1. Лукашівка.
  2. Слобода.
  3. Петрівка.
  4. Старий та Новий Биків.
  5. Гаврилівка.
  6. Українка.
  7. Макіївка.
  8. Терешківка.
  9. Галиця.
  10. Яхнівка.
  11. Світанок.

Однак у населених пунктах залишається багато замінованих місць.

відвоювання територій
Жителі звільнених сіл зустрічають ЗСУ
Фото: Telegram

1 квітня за даними ЗМІ, ЗСУ відвоювали селище Іванків, яке відрізає війська РФ від постачань. В оточенні може бути 15-тисячне угруповання. Єдиним виходом для них є понтонна переправа в Оран.

Також під контроль Україна повернута Велика Димерка. У населеному пункті майорить прапор України, а на території працює Нацполіція.

Проте британська розвідка вважає, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розпочатися важкі бої. Незважаючи на заяву РФ про радикальне зниження інтенсивності боїв на Київському та Чернігівському напрямку.

Нагадаємо, у Чернігові вже понад два тижні немає води, газу й електрики. Однак, незважаючи на це місто тримає оборону.