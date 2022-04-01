ЗСУ за кілька днів звільнили десятки населених пунктів по всій країні (фото)
Армія просувається одразу в кількох напрямках: Київська, Чернігівська та Херсонська області.
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Збройні сили України відвоювали вже 11 населених пунктів на Херсонщині. Про це повідомляє угруповання військ "Південь" у Facebook.
Військові 60-ї окремої піхотної бригади та 4-й танковий батальйон 17-ї окремої танкової бригади звільнили:
- Нововоронцовку.
- Малу Шестерню.
- Новогригорівку.
- Тополине.
- Князівку.
- Красновку.
- Вільне.
- Кам'янку.
- Пригір'я.
- Кочубеївку.
- Орлове.
Завдяки діям ЗСУ жителі селищ і сіл мають можливість отримувати гуманітарну допомогу: медикаменти та продукти харчування. У процесі боїв українські військові захопили низку техніки: танки Т-64, БМП-2, БМД-2.
На Запорізькому напрямку десантники спільно з іншими силами оборони звільнили кілька сіл біля Гуляйполя:
- Затишшя.
- Веселе.
- Зелений Гай.
- Червоне.
На Чернігівському напрямку були звільнені:
- Лукашівка.
- Слобода.
- Петрівка.
- Старий та Новий Биків.
- Гаврилівка.
- Українка.
- Макіївка.
- Терешківка.
- Галиця.
- Яхнівка.
- Світанок.
Однак у населених пунктах залишається багато замінованих місць.
1 квітня за даними ЗМІ, ЗСУ відвоювали селище Іванків, яке відрізає війська РФ від постачань. В оточенні може бути 15-тисячне угруповання. Єдиним виходом для них є понтонна переправа в Оран.
Також під контроль Україна повернута Велика Димерка. У населеному пункті майорить прапор України, а на території працює Нацполіція.
Проте британська розвідка вважає, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розпочатися важкі бої. Незважаючи на заяву РФ про радикальне зниження інтенсивності боїв на Київському та Чернігівському напрямку.
Нагадаємо, у Чернігові вже понад два тижні немає води, газу й електрики. Однак, незважаючи на це місто тримає оборону.