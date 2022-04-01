Жителі Чернігова понад два тижні залишаються без води, газу й електрики

За добу правоохоронці впіймали трьох осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Уже понад два тижні мешканці Чернігова живуть без водопостачання, електрики та тепла, через що гуманітарна ситуація у місті залишається вкрай складною, повідомила пресслужба Національної поліції у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Правоохоронці повідомляють, що жителі Чернігова героїчно тримають оборону міста й уже понад два тижні живуть без критично важливих комунікацій.

Напруженою ситуація залишається й у регіоні загалом. Особливо якщо йдеться про Ніжинський і Прилуцький райони, власне Ніжин. Там окупанти атакували мирне населення, інформація про постраждалих уточнюється. Українські силовики ретельно фіксують усі обставини та наслідки воєнних злочинів російської армії.

Поліцейські також активно допомагають доставляти гуманітарну допомогу, патрулювати бійцям тероборони на блокпостах, вулицях, борються проти мародерства, перевіряють підозрілих осіб і транспорт.

"За добу було виявлено трьох людей, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства", — зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що в ніч на 30 березня Чернігів зазнав масованого обстрілу з боку російських військ.

Також Чаус розповів про обурливі випадки мародерства в Чернігівській області — росіяни вивозять із будинків українців усі — навіть килими та чайники.