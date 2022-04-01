RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Жителі Чернігова понад два тижні залишаються без води, газу й електрики

173
обстріл Чернігова
Розгромлений Чернігів

За добу правоохоронці впіймали трьох осіб, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

Уже понад два тижні мешканці Чернігова живуть без водопостачання, електрики та тепла, через що гуманітарна ситуація у місті залишається вкрай складною, повідомила пресслужба Національної поліції у Telegram.

Правоохоронці повідомляють, що жителі Чернігова героїчно тримають оборону міста й уже понад два тижні живуть без критично важливих комунікацій.

Напруженою ситуація залишається й у регіоні загалом. Особливо якщо йдеться про Ніжинський і Прилуцький райони, власне Ніжин. Там окупанти атакували мирне населення, інформація про постраждалих уточнюється. Українські силовики ретельно фіксують усі обставини та наслідки воєнних злочинів російської армії.

Поліцейські також активно допомагають доставляти гуманітарну допомогу, патрулювати бійцям тероборони на блокпостах, вулицях, борються проти мародерства, перевіряють підозрілих осіб і транспорт.

"За добу було виявлено трьох людей, які можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства", — зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що в ніч на 30 березня Чернігів зазнав масованого обстрілу з боку російських військ.

Також Чаус розповів про обурливі випадки мародерства в Чернігівській області — росіяни вивозять із будинків українців усі — навіть килими та чайники.