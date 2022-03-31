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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вивозять навіть чайники та килими: голова Чернігівської ОДА розповів про мародерство росіян (відео)

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російські військові
Російські військові в Україні

Все награбоване, за словами голови ОДА В'ячеслава Чауса, мародери ховають у БТРах, щоб вивести в Росію.

На Чернігівщині загарбники на тимчасово окупованих територіях вдаються до мародерства і "сидять на головах" у людей, повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, випадки мародерства особливо зафіксовані в населених пунктах поблизу Чернігова, а також у Ніжинському та Прилуцькому районах.

"Там ситуація справді критична, ворог сидить на головах у людей", — сказав чиновник.

Чаус зазначив: окупанти, відрізані від основних регулярних частин, вивозять навіть чайники та килими мешканців. Все награбоване вони загружають у БТРи.

"Люди в погребах, підвалах, а ворог витягує всю їжу, все продовольство. Знущається з наших мешканців. Цього ми ніколи їм не пробачимо", — наголосив голова ОДА.

Голова ОДА В'ячеслав Чаус

Раніше в МВС України розповіли, що російські військові вивозять буквально все з будинків українців — від м'ясорубок до зубної пасти.

У Генштабі ЗСУ також розповідали, що загарбники вивозять до Росії автомобілі українців, побутову техніку та продукти.