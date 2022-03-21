Окупанти крадуть та вивозять в РФ машини, побутову техніку та продукти, — Генштаб

Крім мародерства, війська РФ почали оголошувати примусову мобілізацію, зокрема, у Станиці Луганській.

Російські військові займаються як терором місцевого населення, а й мародерством із наступним вивезенням краденого на територію РФ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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"Окупанти продовжують терор місцевого населення і мародерство на тимчасово захоплених територіях. У Російську Федерацію ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби", — зазначає українське командування.

Також у Генштабі зазначають, що війська РФ неодноразово були помічені за розміщенням своїх військ і техніки на об'єктах цивільної інфраструктури.

За даними ЗСУ, російські окупанти проводять заходи щодо примусової мобілізації на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, у Станиці Луганській бюджетні організації громади отримали сповіщення про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року чоловіків від 18 до 60 років до місцевого відділку поліції для реєстрації.

Причини "реєстрації" не вказуються. Однак у Генштабі їх пов'язують із черговою хвилею мобілізації до другого армійського корпусу.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти РФ проводять приховану мобілізацію і зазнають великих втрат.

18 березня повідомлялося, що війська РФ планують перекинути в Україну підрозділи з Вірменії.