Окупанти РФ зазнають втрат і проводять приховану мобілізацію, — Генштаб ЗСУ (відео)

На 25 добу війни російські війська втратили наступальний потенціал — просування окупантів зупинено майже на всіх напрямках, повідомляє Генштаб.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Окупанти мають великі проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, а також логістикою. Про це повідомляють 20 березня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Як повідомляють у Збройних силах України, через серйозні втрати особового складу окупаційної армії, на Кубані, у Приморському краї, Ярославській області та в регіонах Уральського федерального округу проводиться прихована мобілізація. При цьому населення перелічених регіонів не хоче брати участь у війні, через що спостерігаються масові випадки ухилення від служби.

За інформацією Генштабу, російські пропагандисти готують населення РФ до тривалої війни. Кремлівські канали поширюють інформацію про нібито успіхи у проведенні так званої "спеціальної військової операції". Також організовують публічні заходи щодо підтримки війни в Україні.

У ЗСУ повідомляють, що під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви було досягнуто домовленостей щодо направлення в Україну лівійських "добровольців", які братимуть участь у війні на боці РФ. Ймовірно, перекидання військових найманців відбудеться за рахунок приватної військової компанії Ліга (колишня Вагнер), літаками країни-окупанта.

[ + – ] Зведення Генштабу ЗСУ 20 березня 2022 року.

На окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується мобілізація. Керівництво місцевих навчальних закладів викликало студентів віком від 18 років "для реєстрації". За інформацією Генштабу, більшість особового складу 1-го армійського корпусу — це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій. Морально-психологічний стан особового складу дуже низький, а більшість мобілізованих — без досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Також відомо, що екіпірування мобілізованих застаріло. У російських підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, спостерігається паніка через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

За даними на 20 березня від Генерального штабу ЗСУ, російські військові розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи Росгвардії та поліції у Херсоні. Також відомо, що під час чергової спроби наступу на Київ війська РФ втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України в окремих напрямках у Броварському районі підрозділи супротивника залишаються відрізаними від постачання палива та продовольства.

Нагадаємо, 20 березня Володимир Зеленський продовжив воєнний стан в Україні ще на 30 днів. Термін дії особливого стану продовжується з 26 березня.

Також ГУР Міноборони стало відомо, що через дефіцит живої сили міністр оборони РФ підписав указ про поповнення військ підлітками 17-18 років. У Міноборони РФ повинні надати пропозиції про терміни проведення підготовки особового складу в найкоротші терміни. Контролюватиме виконання указу начальник головного військово-політичного управління Геннадій Жидко, йдеться у повідомленні української розвідки.