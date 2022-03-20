Оккупанты РФ несут потери и проводят скрытую мобилизацию, — Генштаб ВСУ (видео)

На 25 сутки войны российские войска потеряли наступательный потенциал — продвижение оккупантов остановлено почти на всех направлениях, сообщает Генштаб.

Враг продолжает нести потери. Оккупанты имеют большие проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, а также логистикой. Об этом сообщают 20 марта в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как сообщают в Вооруженных силах Украины, из-за серьезных утрат личного состава оккупационной армии, на Кубани, в Приморском крае, Ярославской области и в регионах Уральского федерального округа проводится скрытая мобилизация. При этом, население перечисленных регионов не хочет участвовать в войне, из-за чего наблюдаются массовые случаи уклонения от службы.

По информации Генштаба, российские пропагандисты готовят население РФ к продолжительной войне. Кремлевские каналы распространяют информацию о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции". Также организовывают публичные мероприятия по поддержке войны в Украине.

В ВСУ сообщают, что во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву были достигнуты договоренности о направлении в Украину ливийских "добровольцев", которые будут участвовать в войне на стороне РФ. Вероятно, что переброска военных наемников произойдет за счет частной военной компании Лига (бывшая Вагнер), самолетами страны-оккупанта.

[ + – ] Сводка Генштаба ВСУ 20 марта 2022 года.

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается мобилизация. Руководство местных учебных заведений вызвало студентов в возрасте от 18 лет "для регистрации". По информации от Генштаба, большинство личного состава 1-го армейского корпуса — это мобилизованное население временно оккупированных территорий. Морально-психологическое состояние личного состава очень низкое, а большая часть мобилизованных — без опыта и желания участвовать в боевых действиях. Также известно, что экипировка мобилизованных устарела. В российских подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, наблюдается паника из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники.

По данным на 20 марта от Генерального штаба ВСУ, российские военные приступили к замене военных подразделений на подразделения Росгвардии и полиции в Херсоне. Также известно, что во время очередной попытки наступления на Киев, войска РФ потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.

Напомним, 20 марта Владимир Зеленский продлил военное положение в Украине еще на 30 дней. Срок действия особого положения продлевается с 26 марта.

Также ГУР Минобороны стало известно, что из-за дефицита живой силы министр обороны РФ подписал указ о пополнении войск подростками 17-18 лет. В Минобороны РФ должны предоставить предложения о сроках проведения подготовки личного состава в самые сжатые сроки. Контролировать выполнение указа будет начальник главного военно-политического управления Геннадий Жидко, говорится в сообщении украинской разведки.