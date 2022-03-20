Еще 30 дней. Владимир Зеленский продлил военное положение в Украине
Согласно президентскому указу, срок действия военного положения продлевается с 26 марта.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский продлил срок действия военного положения в Украине на 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
Согласно Указу президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" №2119-IX, срок действия военного времени в Украине продлен с 5:30 26 марта 2022 сроком на 30 суток.
Ранее стало известно, что образовательный омбудсмен выступил против отмены ВНО-2022 из-за военного положения в Украине. Сергей Горбачев утверждает, что отмена ВНО-2022 приведет к коррупции в ходе вступительной кампании.
Также Фокус писал о 12 основных изменениях налоговой реформы на период военного положения. Реформа была введена в целях наибольшего содействия бизнесу во время войны.