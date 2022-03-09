Военное положение в Украине: образовательный омбудсмен выступил против отмены ВНО-2022

По словам Сергея Горбачева, отмена независимого тестирования для выпускников приведет к коррупции в ходе вступительной кампании.

Внешнее независимое тестирование является справедливым и проверенным механизмом обеспечения равных прав доступа к высшему образованию, поэтму его нельзя отменять даже во время действия военного положения. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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В частности, чиновник прокомментировать инициативу министра образования Украины Сергея Шкарлета, который предложил отменить ВНО, вступительные экзамены при поступлении и Государственную итоговую аттестацию для учащихся из-за действия военного положения.

По словам главы Минобразования, такое решение позволит "сохраненить студенческий контингент, национальный интеллектуальный потенциал, и стимулирование к обучению".

Горбачев утверждает, что отмена ВНО-2022 приведет к коррупции в ходе вступительной кампании. Профильный омбудсмен также назвал независимое тестирование "справедливым и проверенным механизмом обеспечения равных прав доступа к высшему образованию".

Горбачев, комментируя инициативу Шкарлета, предположил, что время, формат и механизм проведения ВНО-2022 может быть изменен в соответствии с правовым режимом военного положения.

"Но полная отмена ВНО означает возврат коррупции во вступительную кампанию и тотальное обесценение учебного труда ответственных выпускников", — резюмировал омбудсмен.

Напомним, 8 марта министр образования Сергей Шкарлет анонсировал возможную отмену ВНО-2022, обязательных экзаменов при поступлении и ГИА. Такой шаг, по мнению главы Минобразования, поможет школьникам и абитуриентам избавиться от части стресса, с которым они столкнулись из-за военного положения.

Также Фокус в своей статье разбирался, возобновится ли учеба в школах Украины в ближайшее время и рассказывал что будет с ВНО-2022.