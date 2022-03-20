Ще 30 днів. Володимир Зеленський продовжив воєнний стан в Україні

Згідно з президентським указом, термін дії воєнного стану продовжується з 26 березня.

20 березня президент України Володимир Зеленський продовжив термін дії воєнного стану в Україні на 30 днів. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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Згідно з Указом президента "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" №2119-IX, термін дії воєнного часу в Україні продовжено з 5:30 26 березня 2022 року терміном на 30 діб.

Раніше стало відомо, що освітній омбудсмен виступив проти скасування ЗНО-2022 через воєнний стан в Україні. Сергій Горбачов стверджує, що скасування ЗНО-2022 призведе до корупції під час вступної кампанії.

Також Фокус писав про 12 основних змін податкової реформи на період воєнного стану. Реформу було запроваджено з метою найбільшого сприяння бізнесу під час війни.