12 основних змін податкової реформи на період воєнного стану

Зокрема, Верховна Рада України ухвалила Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України й інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" (надалі — "Закон №2120-IX"), яким передбачено низку змін до податкового законодавства на період воєнного стану.

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Про ключові податкові зміни, передбачені вищезазначеним законом, йдеться в цій статті.

Введено 2% податок з обороту замість податку на прибуток і ПДВ

Так званий "податок з обороту" є нічим іншим, аніж можливістю юридичним і фізичним особам, з річним оборотом до 10 мільярдів гривень перейти на третю групу спрощеної системи оподаткування. При цьому, обмеження щодо кількості працівників не застосовуватиметься.

Не зможуть скористатися "податком з обороту" організатори азартних ігор, валютні обмінники, виробники, експортери, імпортери і продавці підакцизної продукції, особи, які видобувають та постачають корисні копалини, частина фінансових установ, а також відокремлені підрозділи неплатників єдиного податку і нерезиденти.

Відповідна можливість сплачувати єдиний податок буде діяти з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України.

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Для переходу на податок з обороту (спрощену систему оподаткування) достатньо буде подати до керівного органу за місцем реєстрації відповідну заяву до останнього числа місяця, що передує періоду переходу.

Ставка податку становитиме 2% від доходу платника податків. Звітним періодом буде календарний квартал, за який буде подаватися звітність з вказівкою помісячного доходу. Щомісяця до 15 числа необхідно буде сплатити авансовий внесок за підсумками попереднього місяця. Розрахунок податкових зобов’язань за квартал здійснюватиметься з урахуванням сплачених авансів.

Анулювати реєстрацію платником ПДВ не потрібно. Платники єдиного податку третьої групи на період воєнного стану просто звільнятимуться від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Важливо, що змінами до перехідних положень Податкового Кодексу України надано право Кабінету Міністрів України визначати особливості нарахування і сплати єдиного податку. Відповідна норма хоч і суперечить законодавству (зокрема обов’язку врегульовувати питання оподаткування виключно в ПК України), однак, очевидно покликана пришвидшити вирішення окремих суперечливих питань без проходження законодавчих процедур.

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Якщо платники єдиного податку третьої групи отримали зниження ставки, то платники першої та другої груп отримали право єдиний податок не сплачувати. Умов щодо відсутності доходу для такої несплати не встановлено, однак за наявності можливості, держава, звичайно, буде очікувати відповідні платежі від ФОПів.

Знижено акциз і ПДВ на пальне

Законом №2120-IX зменшено ставки акцизного податку щодо бензинів моторних, скрапленого газу та бутану до розміру 0 євро за 1 000 літрів.

Більше того, на період дії правового режиму воєнного стану чи надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального операції з фізичного передавання (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв'язку з примусовим відчуженням або добровільним передаванням пального для потреб оборони чи як гуманітарну допомогу. Унаслідок таких операцій не застосовуватиметься і норма щодо виникнення податкового зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару.

Також встановлюється ПДВ за ставкою 7% щодо операцій з імпорту та реалізації пального, на яке встановлено ставку акцизного податку в розмірі 0 євро, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних із бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00.

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Зазначимо, що перехідний період у зв’язку зі зниженням ставки не встановлено. Відтак, якщо, наприклад, попередню оплату було отримано до введення нової ставки, то ПДВ варто буде визначати за правилом першої події в розмірі 20%. Коригування ціни чи повернення товару також треба буде оформлювати з урахуванням ПДВ, визначеного за правилом першої події.

Разом із тим, якщо у зв’язку зі зниженням ставки в платника податків виникатиме від’ємне значення ПДВ, то воно не може бути заявлене до бюджетного відшкодування, а буде належати до податкового кредиту наступних податкових періодів.

На період воєнного стану податковий кредит можна буде формувати без реєстрації податкової накладної

Платники ПДВ у випадку відсутності зареєстрованої податкової накладної зможуть додавати до складу податкового кредиту суми на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

Однак, протягом 6 місяців після скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію усіх податкових накладних.

Операції з передавання товарів / послуг на потреби оборони не будуть оподатковуватися ПДВ

Законом №2120-IX передбачено, що не є постачанням товарів і послуг передавання / надання товарів або послуг на потреби оборони.

Більше того, відповідні операції не будуть вважатися використанням активів у неоподаткованих ПДВ операціях, або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Компенсаційний ПДВ також не нараховуватиметься у зв’язку зі знищенням товарів унаслідок дії обставин непереборної сили під час дії воєнного стану.

Дозволено продавати тютюнові вироби з іноземними акцизними марками

Платникам податків дозволено ввезення і реалізацію тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку, які були надруковані за межами митної території України, якщо на офіційному вебпорталі ДПС буде інформація про відсутність можливості забезпечити продаж марок акцизного податку.

Їх облік буде здійснюватися за номерами іноземних марок акцизного податку, які необхідно буде вказати в митній декларації при імпорті. Обіг відповідно маркованих тютюнових виробів дозволено до їх повної реалізації кінцевому споживачу, але не пізніше ніж через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

Узгоджено перелік дозволених перевірок бізнесу

Законом №2120-IX встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення і сплати ЄСВ на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Водночас, нагадаємо, що Законом України від 03.03.2022 № 2118-IX було заборонено проводити податкові перевірки в період воєнного стану. Однак, Законом №2120-IX до відповідної заборони внесено зміни: дозволено проводити камеральні перевірки при бюджетному відшкодуванні, а також фактичні перевірки.

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Зазначимо, що керівні органи отримали право проводити фактичні перевірки також щодо забезпечення можливості здійснення клієнтами безготівкових розрахунків.

Фактичні перевірки виключені й з переліку заборонених "карантинним мораторієм", дію якого зупинено до закінчення воєнного стану.

Штрафи за порушення правил проведення розрахункових операцій не застосовуються, а операції через РРО можна проводити офлайн

Внесеними змінами, на період дії правового режиму воєнного стану дозволено в понад встановлені терміни проводити розрахункові операції, в режимі офлайн із використанням фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером керівного органу.

Крім того, зупинено заборону на використання програмного реєстратора розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій і фіскальним сервером керівного органу без отриманого в керівному органі діапазону фіскальних номерів.

Водночас, заборона щодо застосування штрафів за порушення вимог законодавства про РРО під час воєнного стану, яка була затверджена Законом України від 03.03.2022 № 2118-IX була звужена. Так, Законом №2120-IX передбачено, що штрафи можуть бути застосовані за порушення порядку здійснення розрахункових операцій під час продажу підакцизних товарів.

Надано можливість не сплачувати ЄСВ

З 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.

Окрім того, під час періоду мобілізації роботодавці — платники єдиного податку мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями сплачуються за рахунок державного бюджету.

Майно, що перебуває у податковій заставі може бути вилучено на користь держави за рішенням керівника військово-цивільної адміністрації

Керівники військово-цивільних адміністрацій матимуть право без застосування вимог статті 92 ПК України ухвалювати рішення про вилучення майна, яке перебуває у податковій заставі. При цьому, в разі оплатного вилучення майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого було вилучено.

Обмеження притягнення до фінансової відповідальності

Штрафи та пеня у зв’язку з порушенням правил нарахування та сплати ЄСВ не будуть застосовуватись на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Від відповідальності за невиконання податкового обов’язку згідно ПК України платники податків були звільнені Законом України № 2118-IX від 03.03.2022. Однак обов’язковою умовою для звільнення від відповідальності є відсутність у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

Тому за наявності можливості нараховувати, декларувати та сплачувати податкові зобов’язання, рекомендуємо податковий обов’язок виконувати, оскільки це не лише позбавить необхідності доводити право на звільнення від відповідальності, але й дозволить Державі фінансувати обороноздатність.

Законом №2120-IX, зі свого боку, звільнення від відповідальності було лише доповнено, нормою що пеня не нараховуватиметься і щодо податкових правопорушень, якщо діяння (дії або бездіяльності) вчинені особою унаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану. У цьому випадку також повинен бути причинно-наслідковий зв'язок між бездіяльністю і воєнним станом.

Разом із тим, введення воєнного стану обмежуватиме можливість притягнення керівних органів до відповідальності за заподіяння своєю бездіяльністю шкоди платнику податків.

Не нараховуватиметься також пеня у зв’язку з несвоєчасною виплатою бюджетного відшкодування, якщо заборгованість з бюджетного відшкодування зумовлена виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв'язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану.

Зміни щодо благодійної допомоги

Законом №2120-IX встановлено, що благодійна допомога, отримана фізичною особою у зв’язку із бойовими діями чи тимчасовою зміною місця проживання у зв’язку із військовою агресією не буде додаватися до її оподатковуваного доходу.

Фізичні особи, які здійснювали пожертвування неприбутковим організаціям зможуть реалізувати право на податкову знижку в розмірі 16%.

ФОПи й особи, що провадять незалежну професійну діяльність зможуть враховувати у витратах господарської діяльності кошти, переказані на потреби оборони.

Зі свого боку, переказування неприбутковими організаціями коштів, майна чи надання послуг для потреб оборони не буде вважатися порушенням щодо фінансування видатків, не пов’язаних із реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

Дозволено не сплачувати плату за землю, екологічний податок і мінімальне податкове зобов’язання

На територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, дозволено не сплачувати екологічний податок за 2022 рік і мінімальне податкове зобов’язання за 2022 та 2023 рік.

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Земельний податок та оренду плату можливо буде не сплачувати із земельних ділянок у межах територій на яких ведуться (велися) бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та / або на яких наявні фортифікаційні споруди. Період звільнення від обов’язку сплати відповідних платежів починається з 1 березня 2022 року та закінчується 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

З огляду на вищенаведене, зменшуючи податкове навантаження і податкову бюрократію, Держава створює максимально сприятливі умови для українського бізнесу, адже в цей час бізнес, що працює, є запорукою добробуту громадян.