Податки скасовуються. Які пільги пропонує бізнесу ухвалений законопроєкт № 7137-д

Чим потішить бізнес новий податковий закон. Ключові положення законопроєкту №7137-д.

Верховна Рада 15 березня прийняла за основу й у цілому розроблений у профільному комітеті законопроєкт № 7137-д. Він має допомогти бізнесу продовжувати працювати в умовах воєнних дій. Текст закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" вже опубліковано на сайті парламенту.

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Фокус розпитав економістів, наскільки дієвими будуть обрані методи, і чи вони містять ризики.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський вважає ухвалені податкові послаблення суперечливими.

"Загалом проблема полягає в тому, що в нас на всі проблеми одна відповідь — податкові пільги. Варто дивитися, які можуть бути точніші інструменти, спрямовані на вирішення проблем. Умовно — замість того, щоб давати податкові пільги всім, краще дати гроші з бюджету тим, у кого зруйновані виробничі потужності, підприємство знаходиться близько до бойових дій", — каже Гліб Вишлінський.

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Суть законопроєкту №7137-д виклав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев. За його словами, документ спрямований на підтримку громадян і бізнесу на період дії воєнного стану.

[ + – ] Законопроєкт передбачає звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ Фото: pexels.com

Ключові положення законопроєкту №7137-д:

можливість ФОП і юрособи з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2% за правилами для ІІІ групи ФОП, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів;

для ФОПів І та ІІ груп сплата єдиного податку стає добровільною;

особливе нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;

зменшення ПДВ до 7% і звільнення від акцизу на паливо;

звільнення від відповідальності перед кредитодавцем за протермінування виконання зобов'язань за договором споживчого кредиту;

звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ;

зупинення дії норм, що надавали право іпотекодержателю виселяти з іпотечного житла його мешканців, набувати права власності на предмет іпотеки або продавати його.

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У тексті законопроєкту прописано, що з 1 квітня до скасування воєнного стану на території України сплачувати єдиний податок як ФОП ІІІ групи можуть, зокрема, юрособи з річним доходом до 10 млрд грн. У такому разі відсоткова ставка єдиного податку становить 2%. Підприємства, які обрали цей варіант оподаткування, звільняються від обов'язкової сплати ПДВ, якщо йдеться про внутрішнє виробництво. У такому разі на імпорт ПДВ має бути сплачений, зазначає Гліб Вишлінський.

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський наголосив, що раніше для ФОПів ІІІ групи було передбачено можливість платити або 5% з обороту, або 3% плюс ПДВ.

"У тексті 2% враховують ПДВ. Не можу собі уявити, як це працюватиме", — каже Дубровський.

І він, і Гліб Вишлінський звертають увагу на те, що податок на додану вартість, ПДВ, влаштований так, що важливі ланцюжки підприємств, які співпрацюють.

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"ПДВ — це податок, який тримається на тому, що його сплачують усі представники ланцюжка постачання. Ці 2% враховують ПДВ — і підприємство, яке перейде на цю систему оподаткування, може припинити сплачувати ПДВ. Це може створити хаос для всієї системи сплати; ризики того, що ПДВ сплачуватиметься двічі", — пояснює Володимир Дубровський.

За його словами, саме тому спрощена система дає можливість сплачувати ПДВ — щоб ФОП ІІІ групи були зручними та вигідними контрагентами для інших платників ПДВ.

Надходження до бюджету зменшаться — наскільки це критично

Зменшення податків неминуче призведе до зниження надходжень до державного бюджету. У коментарі Фокус це визнав і Данило Гетманцев.

"Я розумію, що надходження до бюджету скорочуються — і від митниці, і від податкової. Тому ми маємо працювати в напрямку забезпечення податкової дисципліни та стимулювання бізнесу", — сказав голова податкового комітету.

Володимир Дубровський каже, що хоч у мирний час виступає за бездефіцитний бюджет, за умов війни Україна не може дбати про це.

"З нами весь світ. Я сподіваюся, що розвинені країни принаймні фінансуватимуть Україну, якщо вони не воюють самі та не закривають небо", — каже економіст.

За його словами, Україна може розраховувати не лише на підтримку міжнародних партнерів, а й на контрибуцію з боку Російської Федерації, зокрема за рахунок заморожених активів РФ.

Зі свого боку, Гліб Вишлінський негативно оцінює рішення парламенту, яке зменшить надходження до держбюджету.

"Введення для компаній з обсягом доходів до 10 млрд грн єдиного податку 2%, який замінить податок на прибуток і ПДВ — це дивовижне та ризиковане рішення", — говорить Вишлінський.

За його словами, нововведення зможуть використати такі компанії, як Укрпошта, Carlsberg Ukraine, фармацевтична компанія Фармак — у них оборот становить до 10 млрд грн.

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"Одна справа, коли в тебе є об'єктивна реальність — половина економіки не працює і не сплачує податки, тому що ведуться бойові дії. До цього міжнародні партнери ставляться з розумінням. Інша справа, коли ухвалили законопроєкт, який руйнує податкові надходження. Вони можуть сказати: "Це не залежить від Росії та Путіна, це ваше власне рішення, скасуйте його, тоді у вас не буде дірки", — побоюється Гліб Вишлінський.

За його словами, інакше зниження податків для всіх може призвести до друку грошей, що неминуче спричиняє зростання цін. Проте цього може і не статися, адже, ухвалюючи закон, парламентарі сподівалися на тимчасовість дії норм, тож постійно пільги не діятимуть.

[ + – ] Законопроєкт дає можливість ФОПам і юрособам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в розмірі 2% за правилами для ІІІ групи ФОП, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів Фото: Pexels

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч на 15 березня анонсував старт податкової реформи. Йдеться про скасування ПДВ і податку на прибуток, та запровадження податку 2% з обороту.

Окрім іншого, законопроєкт № 7137-д скасовує акциз і знижує до 7% ПДВ на паливо, що має покращити ситуацію з постачанням в Україну імпортного бензину та дизеля.

Верховна Рада 15 березня ухвалила законопроєкт №7137-д за основу й у цілому. Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев сказав у коментарі Фокусу, що нові податкові зміни спрямовані на підтримку всього бізнесу.