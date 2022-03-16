Час розплати. Чи отримає Україна заблоковані мільярди Центробанку РФ

Експерти сподіваються, що Україна досить швидко отримає сотні мільярдів доларів на відновлення країни за рахунок заморожених внаслідок санкцій російських міжнародних резервів.

Однією з найефективніших санкцій, застосованих проти Росії, стало блокування міжнародних резервів Центробанку РФ, обсяг яких станом на момент вторгнення в Україну досяг $643 млрд. Очевидно, цей ресурс у РФ наперед накопичувався як "фінансова подушка безпеки" на випадок застосування санкцій за агресію проти України, яку готував Кремль. Проте надії агресора виявилися марними.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

"У Росії не очікували, що західні країни обмежать їм доступ до золотовалютних резервів, і це стало для РФ дуже болючим ударом, навіть більшим, ніж можливе відключення від SWIFT", — коментує Віталій Ломакович, радник міністра фінансів України та засновник Growford Institute. Ця ефективна санкція не лише позбавляє РФ можливості підтримувати рубль, а й надає Україні фінансовий ресурс, необхідний для відновлення країни.

Важливо

Експерти про санкції: Центробанку не вдасться стабілізувати рубль

Як нещодавно зазначив ЗМІ Денис Кудін, заступник міністра економіки, західні уряди вже заарештували $415 млрд, і Україна розраховує, що найближчим часом спільно з урядами інших країн вдасться знайти юридичний механізм, який дозволить отримати цей ресурс як компенсацію. Віталій Ломакович із посиланням на інформацію ЦБ РФ уточнює, що в результаті санкцій зараз заблоковано близько $300 млрд. Проте це значний ресурс для відновлення української економіки.

Не вперше. Виплата компенсацій за рахунок окупанта – поширена практика

Як пояснює Євген Дубогриз, асоційований експерт Case Україна, заблоковані кошти ЦБ РФ зберігаються на рахунках російського Центробанку в США, Євросоюзі та Японії – як у валюті, так і в цінних паперах. Центробанк не має доступу до них і, відповідно, не може ці активи продавати або обмінювати. Банки, на рахунках яких ці кошти перебувають, так само не можуть робити з ними будь-що без дозволу урядів своїх країн.

Історії такі прецеденти вже відомі. Євген Дубогриз нагадує, як за рахунок міжнародних резервів Ірану, заморожених США у 1979 році, заплатили компенсації жертвам іранського режиму. А у 2021 році США заморозили резерви Центробанку Афганістану та збираються за їхній рахунок сплатити компенсації постраждалим під час подій 9 вересня 2001 року. Однак ці приклади демонструють, що з моменту завдання збитків до отримання компенсації часто проходить дуже багато часу.

Механізми відповідальності. Як Україні отримати російські гроші

Євген Дубогриз вважає вимогу компенсації за рахунок заблокованих резервів ЦБ РФ дуже вдалою та життєздатною ініціативою. Головні технічні питання тут стосуються переліку документів і свідоцтв, які вимагатимуть США, ЄС та Японія, та часу, який займе документування втрат від України.

"Чим швидше Україна документуватиме втрати й надсилатиме відповідні документи, чим активніше та наполегливіше наша держава вимагатиме компенсацію, тим більше шансів швидко отримати ці кошти. Зараз громадська та політична думка на нашому боці, і треба використати", — розмірковує Дубогриз.

Важливо

Забрати російське. Як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії

Описана вище процедура може тривати від місяця до десятка років.

"Перешкоджувати процесу можуть судові позови з боку Росії, бюрократія в США та ЄС і негативний імідж України як країни з високим рівнем корупції. Проте Україна має хороші шанси, не затягуючи процес, почати отримувати компенсацію вже через кілька місяців", — зазначає співрозмовник Фокусу.

У свою чергу Віталій Ломакович зазначає, що Україні для отримання активів РФ потрібні правові рішення, можливо, за участю міжнародних судових інстанцій.

"Вторгнення РФ в Україну та її агресивні дії не стандартні для світової спільноти, тому можна сподіватися, що міжнародні інстанції діятимуть якнайшвидше", — підсумовує Ломакович.

Донести до кожного. Хто та як розподілятиме компенсації

На момент, коли Україна отримає можливість отримати компенсацію від Центробанку РФ, необхідно створити механізми для проведення та розподілу цих коштів. "Якщо наші партнери здійснюватимуть виплати безпосередньо постраждалим, процес розтягнеться на роки або десятиліття. Якщо кошти надходитимуть на рахунки фондів, які Україна обіцяє створити, то все пройде швидше, — каже Дубогриз. — Але якщо на перших етапах діяльності таких фондів західні партнери побачать нецільове використання або непрозоре розподілення коштів, від співпраці з фондами можуть відмовитися й далі надавати компенсації індивідуально".

Віталій Ломакович додає, що в Україні вже анонсовано створення чотирьох фондів для відновлення української економіки. І це можна розцінювати як попередній етап для отримання репарації за рахунок окупанта. Спеціалізація створених фондів – підтримка української армії та надання гуманітарної допомоги постраждалим, відновлення знищеної інфраструктури, відновлення роботи малого та середнього бізнесу й обслуговування міжнародних боргів.

Нагадаємо, як уже повідомляв Фокус, щоб хоч якось утихомирити девальвацію рубля після накладених на ЦБ РФ санкцій, Мінфін Росії зобов'язав експортерів продавати 80% валютної виручки.

Важливо