Санкції проти РФ: Центробанк РФ забирає валюту в бізнесу

Щоб хоч якось утихомирити девальвацію рубля після накладених на ЦБ РФ санкцій, Мінфін Росії зобов'язав експортерів продавати 80% валютного виторгу

Як уже писав Фокус, санкції паралізують до 60% міжнародних резервів Центробанку Російської Федерації. Як зазначає Євген Дубогриз, асоційований експерт Case Україна, відтепер ЦБ РФ не зможе витратити заблоковані активи на підтримку рубля та будь-які інші цілі — викуп держборгу тощо. Основним наслідком цього стане неконтрольоване падіння російської валюти та паніка серед населення.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Вже в перший понеділок після оголошення нового пакету санкцій 28 лютого рубль впав на 30% до історичного мінімуму 127 RUB/USD, а російські громадяни буквально обнесли валютні обмінники та банкомати.

Залатати дірку у своїх фінансах у РФ вирішили коштом тамтешніх суб'єктів господарювання. "У Росії бізнес зобов'язали примусово продавати 80% валютного виторгу та 80% наявних активів у валюті. Фактично, для РФ це єдиний спосіб хоч якось утримати курс рубля", — зазначає Дубогриз. Відповідне рішення 28 лютого ухвалив російський мінфін. За оцінками, що фігурують у російських ЗМІ, сума обов'язкового продажу валютного виторгу бізнесу протягом 2022 року досягне $400 млрд.

Крім цього, щоб стримати девальвацію рубля, ЦБ РФ 28 лютого 2022 підняв облікову ставку більш ніж удвічі — з 9,5% до 20% вперше з 2003 року. Подібне різке підвищення облікової ставки істотно охолоджуватиме російську економіку, так само як і додаткові валютні обмеження чинитимуть серйозний тиск на бізнес. Тому очікування щодо валютних надходжень від експортерів можуть бути дещо перебільшеними.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі, що відбулася 27 лютого, затвердили нову санкцію проти РФ, що паралізує активи російського центробанку РФ. Експерти вважають, що стабілізувати рубль Центробанк не зможе.