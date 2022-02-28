Санкции против РФ: Центробанк РФ забирает валюту у бизнеса

Чтобы хоть как-то усмирить девальвацию рубля после наложенных на ЦБ РФ санкций, Минфин России обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки

Как уже писал Фокус, санкции парализуют до 60% международных резервов Центробанка Российской Федерации. Как отмечает Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина, отныне ЦБ РФ не сможет потратить заблокированные активы на поддержку рубля и любые другие цели – выкуп госдолга и т.д. Основным последствием этого станет неконтролируемое падение российской валюты и паника среди населения.

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Уже в первый понедельник после объявления нового пакета санкций 28 февраля рубль упал на 30% до исторического минимума 127 RUB/USD, а российские граждане буквально обнесли валютные обменники и банкоматы.

Залатать дыру в своих финансах в РФ решили за счет тамошних субъектов хозяйствования. "В России бизнес обязали принудительно продавать 80% валютной выручки и 80% имеющихся активов в валюте. Фактически, для РФ это единственный способ хоть как-то удержать курс рубля", – отмечает Дубогрыз. Соответствующее решение 28 февраля принял российский минфин. По оценкам, фигурирующим в российских СМИ, сумма обязательной продажи валютной выручки бизнеса в течение 2022 года достигнет $400 млрд.

Кроме этого, чтобы сдержать девальвацию рубля, ЦБ РФ 28 февраля 2022 года поднял учетную ставку более чем вдвое – с 9,5% до 20% впервые с 2003 года. Подобное резкое повышение учетной ставки будет существенно охлаждать российскую экономику, равно как и дополнительные валютные ограничения окажут серьезное давление на бизнес. Поэтому ожидания относительно валютных поступлений от экспортеров могут быть несколько преувеличенными.

Напомним, министры иностранных дел ЕС на состоявшейся 27 февраля неформальной встрече утвердили новую санкцию против РФ, парализующую активы российского центробанка РФ. Эксперты полагают, что стабилизировать рубль Центробанк не сможет.