Скасування ПДВ та 2% від обороту: Зеленський оголосив про старт податкової реформи в Україні

Усі перевірки для бізнесу у країні скасовуються. Єдиною умовою роботи підприємств, за словами президента, буде те, що власники забезпечать їхнє функціонування в межах українського законодавства.

Президент України Володимир Зеленський анонсував у країні старт податкової реформи. Йдеться про скасування ПДВ і податку на прибуток, і введення податку 2% з обороту, йдеться у відеозверненні глави держави до українців, оприлюдненому в ніч з 14 на 15 березня.

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"Кабінет міністрів погодив пакет рішень для підтримки нашої економіки. Щоб бізнес працював, щоб робота була у людей", — сказав Зеленський.

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Нова податкова реформа передбачатиме скасування всіх перевірок для всіх видів бізнесу, а також добровільне внесення податків для фізосіб-підприємців (ФОП) 1 та 2 груп.

"Якщо можете — платіть. Не можете — немає питань", — пояснив Зеленський.

"Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя", — додав президент України.

Умова роботи, за словами Зеленського, лише одна — власник бізнесу забезпечує його нормальну роботу за українським законодавством.

Податкова реформа Зеленського на воєнний час: думка експерта

Експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін, співавтор низки українських реформ, стверджує, що президента обманюють.

"Він каже, що скасовують ПДВ і податок на прибуток, але такого в законопроєкті просто немає. Просто розширюють спрощенку до 10 млрд і то тимчасово до закінчення воєнного стану, який продовжено до 24 квітня. А старт нової спрощенки не завтра, а з 1 квітня ", — каже Монін.

"Президент говорить про скасування всіх перевірок. А я бачу в законопроєкті правки перехідних 52-2, які навпаки запускають фактичні перевірки із завтрашнього дня і новий фронт Г (Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів — ред.) відкривається, щоб тероризувати бізнес від Г та його зграї податкових міліціонерів, які втечуть виписувати всім штрафи за невикористання РРО, які звичайно ж не скасували у 7137-д", — додав Монін.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ завдають ворогу нищівних втрат, а Зеленський 13 березня вручав у шпиталі медалі пораненим бійцям.