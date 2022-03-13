Зеленський вручив у шпиталі медалі пораненим українським бійцям

Поранені солдати виявляли бажання сфотографуватися з Президентом України, і казали, що утримують їх у шпиталі добре.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України та побажав їм якнайшвидшого одужання. Про це повідомляє МОЗ України.

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"Вірю, найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!" — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський вручив пораненим бійцям медалі "За військову службу України", фотографувався та спілкувався з ними.

Раніше Фокус повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія за 18 днів війни з Україною втратила більше військових, ніж у двох чеченських війнах. Україна продовжує боротися проти окупантів, які зазнають великих втрат.

До цього Зеленський заявив, що викрадений російськими військовими мер Мелітополя живий, він зазнає жорстоких тортур.