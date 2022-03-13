Росія за 18 днів втратила більше військових, ніж у двох Чеченських війнах — Зеленський (відео)

За словами президента, Україна також відправила 100 тонн гуманітарного вантажу до обложеного Маріуполя, проте окупанти всіляко блокують колону вантажівок.

Російська Федерація за 18 днів вторгнення втратила більше військовослужбовців, ніж у двох Чеченських війнах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, яке було опубліковано 13 березня.

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За його словами, Україна продовжує оборонятися від російських окупантів, які зазнають колосальних втрат.

За 18 днів повномасштабної війни, як зазначає Зеленський, українська армія ліквідувала майже 13 тисяч загарбників.

"Це більше, ніж у двох Чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 вертольотів. Ми розуміємо, що в них є ще... Але ми розуміємо, що й ми далі захищатимемося. Україна не здається, військові не здаються, народ не здається!" — продовжив глава держави у новому відеозверненні.

За словами Зеленського, Україна вже змогла евакуювати через "зелені" коридори 125 тисяч мирних жителів, а ключовим завданням залишається доставлення гуманітарних вантажів до прифронтового Маріуполя.

Президент також зазначив, що колона вантажівок знаходиться за 80 кілометрів від портового міста, проте російські військові всіляко її блокують.

"Блокують навіть священиків ПЦУ, які супроводжують цей вантаж. Їжа, вода, медикаменти… 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля (докладаємо — ред.), щоб вантаж дійшов. Подивимося, чи зможуть у Москві почути. Розуміємо, що всім українцям зараз важко, усім 40 млн українців. Але ми переможемо. Слава Україні!" — підсумував Зеленський, звертаючись до народу.

[ + – ] Окупанти блокують гуманітарний вантаж, який їде до Маріуполя, — Зеленський

Нагадаємо, 12 березня Володимир Зеленський уперше озвучив втрати України у війні з Росією. За словами президента, з початку повномасштабного вторгнення загинуло приблизно 1 300 українських військовослужбовців. Зеленський також заявив, що не радіє 12 тисячам убитих окупантів.

У відеозверненні, яке було опубліковано 12 березня, Володимир Зеленський також анонсував скасування ПДВ та акцизу на паливо, щоб українські громадяни були забезпечені бензином, газом і дизелем.