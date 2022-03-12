Зеленський анонсував скасування ПДВ на паливо та розповів про втрати російських військ (відео)

Президент також повідомив про переговори з ЄС щодо нових санкцій щодо РФ і гуманітарного вантажу для оточеного Маріуполя.

Верховна Рада розгляне ініціативу про скасування ПДВ і акцизу на паливо, в оточений Маріуполь прямують гуманітарні вантажі, а російські війська зазнають найбільшого удару за останні десятки років. Про це у своєму щоденному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави заявив, що сьогодні в Мелітополі близько двох тисяч людей вийшли на мітинг проти окупації та з вимогою звільнити викраденого російськими силами мера Івана Федорова.

"Якщо в Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, скільки має бути у вас (у Росії) проти війни? Щоб було чесно, щоб було по справедливості. Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Суспільство міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо", — сказав Зеленський.

Також президент заявив, що він звертався до канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона з приводу звільнення Федорова.

Зеленський додав, що російські війська зазнають "колосальних" втрат — "це найбільший удар по російській армії за десятки років". Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення боєздатність втратила 31 батальйонно-тактичну групу РФ. При цьому глава держави зазначив, що російські військові вже здаються в полон не по одному, а цілими групами, також частина сил загарбника намагається залишити територію країни, щоб потрапити додому. Розповів президент і про великі втрати РФ у плані військової техніки: "У більшості армій світу немає стільки всього, скільки російські війська втратили за час вторгнення в нашу державу".

Зеленський також повідомив, що сьогодні знову було відправлено гуманітарний вантаж до Маріуполя, і спроби забезпечити місто допомогою будуть щодня. І, незважаючи на те, що українські війська гарантують "повну тишу" гуманітарним маршрутом, чи буде доставлений вантаж до міста, залежить від сил РФ.

Крім цього, президент розповів про два напрямки роботи з Євросоюзом — вступ України до ЄС і запровадження нового пакету санкцій щодо Росії.

"Чекаємо на новий пакет санкцій Європи проти Російської Федерації, щоб спонукати її до миру. До миру на нашій землі. Щоб там зрозуміли, їхня економіка просто не переживе цієї війни", — сказав глава держави.

Зеленський також згадав, що Кабінет міністрів схвалив ініціативу щодо скасування акцизу та ПДВ на паливо, зокрема, на бензин і дизель.

"Це робиться не лише в контексті посівної кампанії, яку треба розпочинати, як завжди, дуже швидко, терміново. Але й у розрахунку на потреби всіх наших громадян України. Щоб не було дефіциту пального в країні. Щоб ціни були стабільними. Уряд свою частину роботи зробив. Тепер справа за депутатами Верховної Ради... Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже займається організацією відповідного засідання", — сказав президент.

Також Зеленський повідомив про рішення Кабміну компенсувати українським громадам, які приймають переселенців із районів бойових дій, оплату комунальних послуг.

"За попередньою оцінкою, громади щонайменше десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені всім", — сказав президент.

Тим часом у Міноборони Білорусі повідомили про перекидання п'яти батальйонів до кордону з Україною, проте запевнили, що республіка не братиме участі в російсько-українській війні.

Також ми писали, що війська РФ захопили східні околиці Маріуполя.