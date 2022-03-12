Війська РФ захопили східні околиці Маріуполя, — Генштаб ЗСУ

Місто продовжує перебувати в облозі, сьогодні українська влада вкотре спробує доставити туди гуманітарний вантаж.

Збройні сили РФ захопили східні околиці Маріуполя Донецької області, тоді як місто продовжує перебувати в облозі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому в суботу, 12 березня у Facebook.

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"Противник захопив східні околиці Маріуполя", — йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби Генштабу, основні зусилля противника сконцентровані на захопленні не лише Маріуполя, а й Сєвєродонецька, обласного центру Луганської області.

[ + – ] Посада Генерального штабу ЗСУ

У свою чергу голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Маріуполь продовжує перебувати в оточенні російських військ і гуманітарну катастрофу в місті станом на 12 березня не вирішено. У цей час до Маріуполя прямує гуманітарна колона, проте прогнозувати, чи дійде вона до міста, поки що неможливо через постійні обстріли з боку військ РФ.

Нагадаємо, 10 березня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що війська РФ обстрілюють місто кожні 30 хвилин. Противник атакує житлові масиви із забороненої зброї, "Градів" і гаубиць.

Також ми писали, що 9 березня російські війська розбомбили пологовий будинок і дитячу лікарню в центрі Маріуполя, постраждали 17 людей. Троє людей, у тому числі маленька дівчинка, загинули.