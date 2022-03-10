Під час авіаудару по пологовому будинку загинула дитина, – мерія Маріуполя

Під час авіанальоту постраждали 17 людей: діти, вагітні жінки та лікарі.

Унаслідок авіанальоту на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі загинули троє людей. Серед них — маленька дівчинка. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Армія РФ 9 березня скинула кілька некерованих бомб на територію медичного закладу. Постраждали 17 людей — породіллі, діти та лікарі.

"Війська Росії цілеспрямовано та безжально знищують мирне населення Маріуполя. Весь світ має знати про злочин Росії проти людства, проти України та проти маріупольців", — заявили в мерії.

Пізніше в ЗМІ з'явився доказ того, що в Росії знали про майбутній обстріл лікарні. Під час брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "українські нацбати" нібито вигнали пацієнтів і персонал із пологового будинку та лікарні, обладнавши приміщення під вогневі позиції. Через чотири години після брифінгу бомби впали на лікарню, де на момент обстрілу перебували вагітні жінки, новонароджені та лікарі. Будинки практично повністю зруйновані, а фото закривавлених породіль, яких виносять і виводять з лікарні, облетіли усі світові ЗМІ.

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Однак на цьому військові злочини проти маріупольців і проти людяності не закінчилися. Уже вранці 10 березня російська авіація знову обстріляла місто, зокрема, мирних жителів. Наразі відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, радник ОП Олексій Арестович заявив, що після обстрілу Маріуполя росіяни побачать зовсім іншу війну.